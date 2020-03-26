«1+1» покажет новый турецкий сериал «Ветреная любовь»

На «1+1» состоится премьера новой турецкой мелодрамы «Ветреная любовь», сообщает пресс-служба канала.

В центре сюжета многосерийной драмы — давняя вражда семей Асамблей и Шадоглу. Миран Асамблей еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азиза приложила все усилия, чтобы целью всей жизни внука стала месть Хазару Шадоглу, который, по ее убеждению, является убийцей родителей Мирана. Воплотить план мести мужчина решает влюбив в себя красавицу Реян, дочь Хазара.

Роль Мирана Асамлея в сериале исполняет турецкий актер Акын Акынозу, сыгравший янычара Али в сериале «Великолепный век. Новая правительница», а любимую Мирана Реян в новой турецкой драме играет актриса Аблу Шахин, известная по роли Бурку Салимер в захватывающем сериале «Невеста из Стамбула».

Дата старта сериала — пока не известна.

Фото: «1+1»

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