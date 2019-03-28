🔥 «Секс в большом городе» возвращается на экран

Об этом сообщает Deadline.

Кэндис Бушнелл, автор оригинального бестселлера, также анонсировала выход полноценной книги «Есть ли еще секс в большом городе?», на которой будет основан сюжет сериала. В нем будет рассказана история с точки зрения повзрослевших героинь, которым уже за 50. Неизвестно, вернутся ли Сара Джессика Паркер и другие актрисы к исполнению своих ролей.

«Раньше такого не было. Раньше, в пятьдесят люди выходили на пенсию – меньше работали, тратили больше времени на хобби, проводили время с друзьями, которые, как и они, переходили на более неторопливый образ жизни, короче, они просто становились старше. Они не должны были заниматься спортом, запускать стартапы, заниматься сексом с незнакомцами и начинать все сначала. Но именно так сегодня выглядят жизни многих женщин в возрасте от пятидесяти до шестидесяти, и я очень рада передать всю сложность их реальности на страницах книги, а теперь и на экране», – говорит Бушнелл.

Оригинальный сериал HBO выходил с 1998 по 2004 год. Действие «Секса в большом городе» разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырёх подруг в возрасте «за 30» – они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры. В сериале поднимаются вопросы безопасного секса, сексуальной ориентации, беспорядочных связей, феминизма, роли женщины в современном обществе и многие другие. В главных ролях снимались Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

Тем временем, HBO назвал дату выхода фильма «Игра Престолов: Последний Дозор».

Фото: HBO