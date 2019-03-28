🔥 «Секс в большом городе» возвращается на экран
КиноСериалы

🔥 «Секс в большом городе» возвращается на экран

от Telekritika
От Telekritika 21
Главная Кино 🔥 «Секс в большом городе» возвращается на экран

Новую главу снимут Paramount TV и Anonymous Content, на счету которых «Маньяк» и «13 причин почему» для Netflix. Сериал расскажет о 50-летних героинях.

Об этом сообщает Deadline.

Кэндис Бушнелл, автор оригинального бестселлера, также анонсировала выход полноценной книги «Есть ли еще секс в большом городе?», на которой будет основан сюжет сериала. В нем будет рассказана история с точки зрения повзрослевших героинь, которым уже за 50. Неизвестно, вернутся ли Сара Джессика Паркер и другие актрисы к исполнению своих ролей.

«Раньше такого не было. Раньше, в пятьдесят люди выходили на пенсию – меньше работали, тратили больше времени на хобби, проводили время с друзьями, которые, как и они, переходили на более неторопливый образ жизни, короче, они просто становились старше. Они не должны были заниматься спортом, запускать стартапы, заниматься сексом с незнакомцами и начинать все сначала. Но именно так сегодня выглядят жизни многих женщин в возрасте от пятидесяти до шестидесяти, и я очень рада передать всю сложность их реальности на страницах книги, а теперь и на экране», – говорит Бушнелл.

Оригинальный сериал HBO выходил с 1998 по 2004 год. Действие «Секса в большом городе» разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырёх подруг в возрасте «за 30» они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры. В сериале поднимаются вопросы безопасного секса, сексуальной ориентации, беспорядочных связей, феминизма, роли женщины в современном обществе и многие другие. В главных ролях снимались Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

Тем временем, HBO назвал дату выхода фильма «Игра Престолов: Последний Дозор».

Фото: HBO

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

«Черная Пантера» стал самым успешным фильмом уик-энда за...

19.02.2018

Warner Bros. почти нашел врага для «Чудо-женщины 2»

01.03.2018

В 2017-м в прокат снова выйдет рекордное число...

03.08.2017

Оккупация Норвегии Россией продолжается: сериал Okkupert продлен на...

20.04.2018

📹 Старый бог борозды не портит: трейлер 2...

21.01.2019

Критики ставят двойки «Богемской рапсодии»: что пошло не...

24.10.2018

В Киеве стартовал прокат фильма об АТО с...

14.12.2017

Брюс Уиллис рассказал о работе над «Крепким орешком...

01.03.2018

Нашумевший документальный фильм «Будинок «Слово» наконец-то покажут по...

16.05.2018

Что писали западные СМИ о смерти Ареты Франклин

17.08.2018