▶ Счастливый Лазарь, несчастная Катрина: в Киеве «Неделя швейцарского кино»

«Неделю швейцарского кино» организует Посольство Швейцарии в Украине уже в третий раз. Фильмы демонстрируются с украинскими субтитрами на языке оригинала. Из-за ситуации с заблокированным кинотеатром «Киев», фестиваль проведут в подольском «Жовтне», а откроет его мелодрама Дарио и Мирко Бишофбергеров «Мечта Катрины».

«Мечта Катрины»

Главная героиня хочет ребенка, но в семье происходит горе: ее муж разбивается в автокатастрофе. И все же, чудо случается и он выживает благодаря пересадке головы, но домой возвращается совершенно иным человеком. На международном кинофестивале в Дублине «Мечта Катрины» получила награду за лучшую операторскую работу.

«Невинный»

Фильм Симона Жакме рассказывает о женщине, которая в равной мере предана семье, ревностным христианам-традиционалистам, и своей исследовательской работе. Встреча с бывшим любовником ставит под сомнение ее чувства, образ жизни, а впоследствии и веру. Картина претендовала на Гран-при в рамках конкурсной программы международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, и была отмечена премией Swiss Film Prize за лучшую женскую роль.

«Ветер перемен»

Драма поведает о молодой паре, которая убегает от суеты города в отдаленный альпийский уголок. Но в их счастливую и размеренную жизнь вторгается инженер, приехавший для установки ветряной турбины. Картина удостоена премии Variety Piazza Grande Award международного кинофестиваля в Локарно.

Специальным событием в рамках показа станет лекция об энергоэффективности в повседневной жизни, мероприятие состоится 6 июля в 18:55.

«Счастливый Лазарь»

Фильм Аличе Рорвахер рассказывает о дружбе простодушного деревенского дурачка Лазаря и избалованного аристократа Танкреди. В 2018 году Рорвахер получила премию за лучший сценарий Каннского кинофестиваля.

Ранее мы рассказывали, как обстоят дела с показами в заблокированном кинотеатре «Киев».

Фото: Arthouse Traffic