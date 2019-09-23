🚧 Сценаристка «Киборгов» дебютирует в кино с картиной о Донбассе

«Плохие дороги» – экранизация одноименной пьесы Натальи Ворожбит, которая пересказывает истории реальных людей, живущих в условиях войны. Главные герои – гражданские и военные, которые находятся по обе стороны разграничения. В основу фильма легли четыре из шести новелл. Впервые пьеса «Плохие дороги» была показана в лондонском театре Royal Court в октябре 2017 года.

В 2018 году Наталья Ворожбит получила премию «Золота дзиґа» за сценарий к фильму Ахтема Сеитаблаева «Киборги». Также в ее фильмографии сценарии к картине «Дикое поле» и к эпизоду из альманаха «Украина, Goodbye!».

«Когда мне предложили написать пьесу о Донбассе, я решила показать все эмоции, чувства, пережитые там. Это четыре новеллы о людях, травмированных войной», – рассказывает драматург.

За производство фильма отвечает компания Kristi Films и продюсер Юрий Минзянов, известный по фильмам «Припутни», «Mia Donna» и «Выпуск’97». Бюджет картины – 11 млн грн, которые предоставил Украинский культурный фонд.

Премьера «Плохих дорог» ожидается в 2020 году.

Напомним, весной 2019-го в интервью «Телекритике» Наталья Ворожбит рассказала о сериале по мотивам повести «Кайдашева семья».

Фото: Анна Федорук