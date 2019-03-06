📣 Сборы «Капитана Марвел», «Морбиус» и ведьмы в армии
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📣 Сборы «Капитана Марвел», «Морбиус» и ведьмы в армии

от Telekritika
От Telekritika 39
Главная Кино 📣 Сборы «Капитана Марвел», «Морбиус» и ведьмы в армии

«Телекритика» пересказывает главные новости кино и сериалов, которые вы могли пропустить, пока спали.

Первому фильму Marvel о супергероине пророчат после открытия сборы в размере $125-145 млн в Северной Америке. Некоторые аналитики считают, что фильм с Бри Ларсон в главной роли пересечет отметку в $150 млн. Так или иначе, у ленты есть все шансы стать самым кассовым фильмом Marvel среди фильмов, посвященных новым персонажам; самым финансово успешным был, конечно же, «Черная Пантера» с $202 млн по итогам дебюта в феврале 2018 года.

А пока суть да дело, можете посмотреть очередной отрывок из фильма, выложенный в сеть:

К актерскому составу «Морбиуса» (спин-оффа «Человека-паука» о «живом вампире») может присоединиться звезда «Форсажа» Тайриз Гибсон. Если переговоры пройдут успешно, он составит компанию Мэтту Смиту («Доктор Кто»), Джареду Харрису («Террор») и Джареду Лето, который исполнил главную роль – вот небольшой тизер со съемочной площадки, опубликованный им вчера:

Vulture опубликовал эксклюзивный отрывок из нового фильма с Линдси Лохан «Среди теней» (Among the Shadows), в котором звезда «Дрянных девчонок» играет женщину, пытающуюся защитить своего мужа-политика… от оборотней.

И если оборотней в кабинетах вам недостаточно, посмотрите тизер нового сериала от Freeform под названием «Родина: форт Салем», в котором ведьмы заключают с правительством США договор о поступлении на службу. Роли в новинке сыграли Тэйлор Хиксон («Смертельный класс»), Джессика Саттон («Будка поцелуев») и другие звезды молодежного ТВ. Роль сержанта Анакостии, которой поручено сделать из неопытных ведьм настоящих бойцов, сыграла Деметрия Маккинни («Папина дочка»).

Напомним также, что вчера вышли два долгожданных трейлера: промо 8 сезона «Игры престолов» и нового фильма Ари Астера «Мидсоммар».

Фото: Marvel Entertainment

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