👁🎬 «Рыло» Малгожаты Шумовской: польская история ужасов
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👁🎬 «Рыло» Малгожаты Шумовской: польская история ужасов

от Telekritika
От Telekritika 29
Главная Кино 👁🎬 «Рыло» Малгожаты Шумовской: польская история ужасов

За время независимости в украинский кинотеатральный прокат вышло всего несколько польских лент. Рядовой зритель навскидку вспомнит «Холодную войну» и, если покопаться в памяти, «Катынь».

Поэтому неудивительно, что познания в фильмах нашего западного соседа довольно ограничены. В основном их можно выразить так: есть некий Павел Павликовский, который уже успел выиграть один «Оскар», и совсем скоро выяснится, получит ли он второй.

Став апостолом польского кино, Павликовский в то же время затмевает и каннибализирует славу своих коллег. Пока весь мир восторгается «Холодной войной», менее медийные, но безусловно талантливые режиссеры терпеливо и настойчиво долбят скалу национального кинематографа. Среди них и Малгожата Шумовская, получившая в прошлом году Гран-при Берлинского кинофестиваля за фильм «Рыло».

Эта награда — логичное развитие длительных отношений режиссерки с кинофестивалем. В 2011 году она приехала на Берлинский киносмотр с фильмом «Откровения». Жюри довольно прохладно встретило историю про журналистку, пишущую о проституции. Не менее спокойно принял картину и польский зритель, ожидавший от Шумовской совсем другого после её тонкой картины о переживании смерти близких — «33 сцены из жизни».

Следующий приезд в Берлин был значительно успешнее. Лента «Во имя», повествующая о любви священника-гомосексуала к одному из молодых прихожан (сыгранному мужем режиссерки — Матеушем Косьцюкевичем), стала целым событием первых дней фестиваля. И даже забрала две награды — приз «Тедди» и приз читателей журнала Siegessäule.

Пока весь мир восторгается «Холодной войной», менее медийные, но безусловно талантливые режиссёры терпеливо и настойчиво долбят скалу национального кинематографа.

«Во имя» окончательно закрепил за Малгожатой Шумовской славу режиссерки, не признающей табу. Ее подкрепил следующий фильм «Тело», также тепло принятый в Берлине и неоднозначно на родине. В этой ленте, наполненной специфическим черным юмором, Шумовская под разными углами исследует понятие тела, параллельно показывая ту Польшу, которую можно увидеть через призму местных СМИ.

👁🎬 «Рыло» Малгожаты Шумовской: польская история ужасов

Черный юмор плюс странные газетные истории перекочевали и в «Рыло». В центре сюжета простой парень Яцек (Матеуш Косьцюкевич), подрабатывающий на стройке самой большой статуи Иисуса Христа в мире (подобная была реально построена в 2010 году в городе Свебодзин). В свободное от работы время он слушает металл, гоняет по местным дорогам на стареньком «фиате» и мечтает уехать в большой город.

Счастливые дни длятся недолго – Яцек с большой высоты падает внутрь строящегося Христа и повреждает лицо. Благо, польские хирурги совершают самое настоящее чудо и успешно трансплантируют ему новое (тоже факт, имевший место в реальности). После операции Яцека официально зачисляют в местные фрики, и ему приходится столкнуться со всем, чего он раньше предпочитал не замечать.

👁🎬 «Рыло» Малгожаты Шумовской: польская история ужасов

Жители Нигде – так называет в титре место действия Шумовская – явно не слышали про эмпатию и эмоциональный интеллект. Стандартный набор их ценностей довольно удручающий: унылый быт, ксенофобия, отжившие свое традиции, показная религиозность. Любые поиски «своего лица» тут же встречают давление со стороны друзей и близких. Не удивительно, что даже возведенный каменный Иисус Христос отворачивается от них.

В Польше «Рыло» вызвал бурную реакцию, а некоторых зрителей серьезно «бомбило» от увиденного. Так, министр культуры даже называл фильм глупым и претенциозным, хотя стрелы сатиры Малгожаты Шумовской поражают сразу несколько целей – от власти до церкви.

👁🎬 «Рыло» Малгожаты Шумовской: польская история ужасов

Впрочем, такая история легко могла бы происходить и в других странах Восточной Европы, а возможно, и мира. Далеко ходить не надо, достаточно вспомнить украинские примеры: «Припутні» с их деревенской безысходностью, бытовой шовинизм в «Кров’янці» или деспотических родных из «Коли падають дерева» (к слову, над последней лентой работал постоянный оператор Шумовской и сосценарист «Рыла» Михал Энгерт). «Рыло» вбирает в себя все тематическое разнообразие этих лент, в очередной раз напоминая, что ад всегда рядом и чаще всего – в окружающих нас людях. И при этом неважно, где конкретно мы живем.

Автор: Алекс Малышенко

Посмотреть фильм можно в кинотеатре «Киев» на Берлинале уик-энде

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