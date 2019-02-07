👁🎬 «Рыло» Малгожаты Шумовской: польская история ужасов

Поэтому неудивительно, что познания в фильмах нашего западного соседа довольно ограничены. В основном их можно выразить так: есть некий Павел Павликовский, который уже успел выиграть один «Оскар», и совсем скоро выяснится, получит ли он второй.

Став апостолом польского кино, Павликовский в то же время затмевает и каннибализирует славу своих коллег. Пока весь мир восторгается «Холодной войной», менее медийные, но безусловно талантливые режиссеры терпеливо и настойчиво долбят скалу национального кинематографа. Среди них и Малгожата Шумовская, получившая в прошлом году Гран-при Берлинского кинофестиваля за фильм «Рыло».

Эта награда — логичное развитие длительных отношений режиссерки с кинофестивалем. В 2011 году она приехала на Берлинский киносмотр с фильмом «Откровения». Жюри довольно прохладно встретило историю про журналистку, пишущую о проституции. Не менее спокойно принял картину и польский зритель, ожидавший от Шумовской совсем другого после её тонкой картины о переживании смерти близких — «33 сцены из жизни».

Следующий приезд в Берлин был значительно успешнее. Лента «Во имя», повествующая о любви священника-гомосексуала к одному из молодых прихожан (сыгранному мужем режиссерки — Матеушем Косьцюкевичем), стала целым событием первых дней фестиваля. И даже забрала две награды — приз «Тедди» и приз читателей журнала Siegessäule.

Пока весь мир восторгается «Холодной войной», менее медийные, но безусловно талантливые режиссёры терпеливо и настойчиво долбят скалу национального кинематографа.

«Во имя» окончательно закрепил за Малгожатой Шумовской славу режиссерки, не признающей табу. Ее подкрепил следующий фильм «Тело», также тепло принятый в Берлине и неоднозначно на родине. В этой ленте, наполненной специфическим черным юмором, Шумовская под разными углами исследует понятие тела, параллельно показывая ту Польшу, которую можно увидеть через призму местных СМИ.

Черный юмор плюс странные газетные истории перекочевали и в «Рыло». В центре сюжета простой парень Яцек (Матеуш Косьцюкевич), подрабатывающий на стройке самой большой статуи Иисуса Христа в мире (подобная была реально построена в 2010 году в городе Свебодзин). В свободное от работы время он слушает металл, гоняет по местным дорогам на стареньком «фиате» и мечтает уехать в большой город.

Счастливые дни длятся недолго – Яцек с большой высоты падает внутрь строящегося Христа и повреждает лицо. Благо, польские хирурги совершают самое настоящее чудо и успешно трансплантируют ему новое (тоже факт, имевший место в реальности). После операции Яцека официально зачисляют в местные фрики, и ему приходится столкнуться со всем, чего он раньше предпочитал не замечать.

Жители Нигде – так называет в титре место действия Шумовская – явно не слышали про эмпатию и эмоциональный интеллект. Стандартный набор их ценностей довольно удручающий: унылый быт, ксенофобия, отжившие свое традиции, показная религиозность. Любые поиски «своего лица» тут же встречают давление со стороны друзей и близких. Не удивительно, что даже возведенный каменный Иисус Христос отворачивается от них.

В Польше «Рыло» вызвал бурную реакцию, а некоторых зрителей серьезно «бомбило» от увиденного. Так, министр культуры даже называл фильм глупым и претенциозным, хотя стрелы сатиры Малгожаты Шумовской поражают сразу несколько целей – от власти до церкви.

Впрочем, такая история легко могла бы происходить и в других странах Восточной Европы, а возможно, и мира. Далеко ходить не надо, достаточно вспомнить украинские примеры: «Припутні» с их деревенской безысходностью, бытовой шовинизм в «Кров’янці» или деспотических родных из «Коли падають дерева» (к слову, над последней лентой работал постоянный оператор Шумовской и сосценарист «Рыла» Михал Энгерт). «Рыло» вбирает в себя все тематическое разнообразие этих лент, в очередной раз напоминая, что ад всегда рядом и чаще всего – в окружающих нас людях. И при этом неважно, где конкретно мы живем.

Автор: Алекс Малышенко

Посмотреть фильм можно в кинотеатре «Киев» на Берлинале уик-энде