Роуз Макгоуэн подала иск в суд против Харви Вайнштейна из-за рэкета

Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Под горячую руку Макгоуэн не зря попали адвокаты Вайнштейна Лиза Блум и Дэвид Бойс. Актриса называет их частью команды, которая должна была заставить ее замолчать до того, как она выпустила обличающую автобиографию. В иске также упоминаются их юридические фирмы и разведывательно-аналитическая компания Black Cube.

Обвинения МакГоуэн включают в себя рэкет, нарушение Федерального закона о прослушке телефонных разговоров, вторжение в личную жизнь, мошенничество и умышленное причинение эмоционального стресса.

«Это дело о дьявольской и незаконной попытке одного из самых влиятельных людей Америки и его представителей заставить замолчать жертв сексуального насилия», – говорится в иске Макгоуэн. «Оно о смелых женщинах и журналистах, которые настойчиво рассказывали правду».

Ранее процесс против Харви Вайнштейна, который должен был состояться в сентябре, перенесли на 6 января 2020 года. Обвинителями продюсера выступил ряд голливудских актрис, включая Уму Турман, Анджелину Джоли и других. Вайнштейну грозит пожизненное заключение, но он отрицает свою вину.

Напомним, Роуз Макгоуэн в этом году стала приглашенной гостьей Одесского международного кинофестиваля.

Фото: Getty Images

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