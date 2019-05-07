🔧 Режиссер «Игры престолов» винит спецэффекты в неудачной сцене
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🔧 Режиссер «Игры престолов» винит спецэффекты в неудачной сцене

от Telekritika
От Telekritika 526
Главная Кино 🔧 Режиссер «Игры престолов» винит спецэффекты в неудачной сцене

Режиссер Дэвид Наттер объяснил, почему одна сцена прощания в 4 серии 8 сезона показалась фанатам такой странной.

Далее возможен мини-спойлер для тех, кто еще не посмотрел 4 серию финального сезона «Игры престолов».

В интервью The New York Times режиссера Дэвида Наттера спросили о сцене расставания Джона Сноу с его верным лютоволком Призраком. Многих фанатов расстроило, что герой толком не попрощался с животным – даже не потрепал его по холке. Наттера спросили, было ли такое решение связано с необходимостью дополнительного CGI, и он признался: «Еще как».

Режиссер, однако, попытался оправдаться: «Вопрос в том, как все правильно сбалансировать, и как напомнить зрителю о том, что на кону у каждого из персонажей, и что происходит в каждый конкретный момент. Прощание Джона с лютоволком было мощным и глубоким благодаря актерам. Они провели много лет, снимаясь в сериале, и во многом их персонажи сейчас переживают кульминации. Нужно решить, как много мы хотим им дать. Мы играем с подобными решениями», – поясняет Наттер.

Ранее продюсеры «Игры престолов» уже признавались, что сцены с лютоволками снимаются на площадке, но впоследствии вырезаются из-за необходимости изощренного постпродакшена. Расхожий мем демонстрирует «внешний вид лютоволка после того, как весь VFX-бюджет ушел на драконов»:

🔧 Режиссер «Игры престолов» винит спецэффекты в неудачной сцене

На днях Джордж Р. Р. Мартин, автор цикла «Песня льда и пламени» и исполнительный продюсер сериала по его мотивам, написал в своем блоге, что работа над спин-оффами шоу «идет хорошо».

Фото: HBO

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