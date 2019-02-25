💔 Обделенная «Оскаром» актриса получила «Золотую малину»
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💔 Обделенная «Оскаром» актриса получила «Золотую малину»

от Telekritika
От Telekritika 34
Главная Кино 💔 Обделенная «Оскаром» актриса получила «Золотую малину»

Мелисса Маккарти предсказуемо проиграла Оливии Колман в оскаровской категории «Лучшая актриса», а за несколько дней до того получила антипремию за худшую женскую роль.

Звезда фильма «Сможете ли вы меня простить?» Мелисса Маккарти вряд ли могла рассчитывать на заветный «Оскар» с такими соперницами, как Гленн Клоуз («Жена») и Оливия Колман («Фаворитка»). Но соль для ее раны была заготовлена заранее: за два дня до церемонии вручения «Оскара» по традиции прошло награждение худших представителей киноиндустрии «Золотой малиной», где Маккарти досталась антипремия за худшую женскую роль.

Главной насмешкой вечера стал фильм «Холмс & Ватсон», победивший в номинациях «худший фильм года», «худший режиссер», «худший актер второго плана» и «худший ремейк, сиквел или подделка». О том, как критики и зрители разделались с комедией о легендарном детективе, мы уже писали после ее выхода в прокат.

Худшим актером был признан президент США Дональд Трамп за фильмы «Смерть нации» и «Фаренгейт 9/11», где он играет самого себя. Также Трамп и «его бесконечная мелочность» получили приз как «Худший экранный дуэт». Лента «Клуб миллиардеров» с Кевином Спейси получила специальный приз за худший результат в прокате. За самый негодный сценарий наградили фильм «Пятьдесят оттенков свободы».

Что касается счастливых обладателей «Оскара», то с их полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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