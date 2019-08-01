🎥 Rakuten будет создавать кино совместно с The H Collective

Как сообщает The Hollywood Reporter, компании сформируют совместную студию, которая будет называться Rakuten H Collective Studio. О планах на покупку акций The H Collective японцы заявили еще в мае на Каннском кинофестивале.

The H Collective – небольшая лос-анджелесская киностудия, которая тесно сотрудничает с дистрибьютором Sony Pictures и с китайским кинорынком. Сейчас студия занимается производством четвертой части франшизы «Три икса» с Вином Дизелем.

Rakuten и The H Collective также создадут общую компанию-дистрибьютор Rakuten Distribution. Первым проектом, который выйдет на японский рынок под их руководством, будет хоррор «Брайтбёрн» продюсера Джеймса Ганна. Также компания будет выпускать сопроводительную торговую продукцию, связанную с фильмами: комиксы, игры, музыку и т. д.

Если вы хотите узнать больше о Rakuten, самое время прочесть наше интервью с их основателем и главой Хироши Микитани, которого недавно президент Владимир Зеленский пригласил в инвестиционный совет Украины.

Фото: Getty Images