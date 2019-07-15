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💰 «Прощание» и «Человек-паук» не дают «Мстителям» установить рекорды

от Telekritika
От Telekritika 42
Главная Кино 💰 «Прощание» и «Человек-паук» не дают «Мстителям» установить рекорды

И вновь довольные китайцы, и вновь недовольный Disney. Пока Marvel и «Мстители» силятся получить титул самого кассового фильма ever, их же «Человек-паук: вдали от дома» с хваткой Брута забирает себе в кассу такие нужные миллионы долларов. Кроме того, американо-китайская драмеди «Прощание» успела лишить «мышиный дом» еще одного рекорда.

«Человек-паук: вдали от дома», стартовавший в прокате 4 июля, успешно набирает в свою копилку $274 миллиона по всему миру. Повторно запущенным в США «Мстителям: Финал» не хватает всего $7 миллионов, чтобы обойти «Аватар» в топе кассовых фильмов, и это не может не быть виной Питера Паркера и ко.

Кроме того, инди-фильм от А24 «Прощание» смог украсть еще один рекордный показатель 2019 года у последних «Мстителей». Американо-китайская драмеди заработала $351 тыс. с четырех топовых локаций в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, то есть по $87 тыс. с экрана. Ранее рекорд 2019 года принадлежал блокбастеру Marvel с $76 тыс. с экрана.

«Прощание» с Аквафиной в главной роли рассказывает о китайской семье, которая возвращается на историческую родину, чтобы попрощаться с умирающей бабушкой-матриархом, не знающей, что у нее неизлечимая болезнь. Фильм был представлен на «Санденс», тренды которого мы расписали в нашем зимнем материале.

Фото: А24

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