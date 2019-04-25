🏁 ProПрокат: выпускной Мстителей и маленький двойник
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🏁 ProПрокат: выпускной Мстителей и маленький двойник

от Дмитрий Чичкан
От Дмитрий Чичкан 104
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«Телекритика» еженедельно рассказывает читателям о киноновинках уик-энда.

С 26 апреля провожаем Мстителей на борьбу с титаном, изучаем украинских зебр и понимаем, что наш мальчик – не наш.

«Мстители: Финал»

В ролях: Роберт Дауни-мл., Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Бри Ларсон и др.

Продолжение «Мстителей» триумфально собирает восхищенные отзывы критиков. Герои наконец сойдутся в финальном сражении с главным любителем баланса во всей Вселенной Таносом и постараются вернуть своих товарищей «из пыли», в которую те превратились в «Войне бесконечности». Теперь у них есть самый важный союзник – Капитан Марвел.

Кто-то может вздохнуть с облегчением, а кто-то – посмотреть на будущие проекты Marvel и ужаснуться наличию там продолжений «Человека Паука», «Доктора Стрэнджа» и «Черной Пантеры». Да, Киновселенная Marvel не заканчивается, но прежней точно уже не будет. Хочется лишь провести любимых героев в последний путь, как старых одноклассников, с которыми ты рос и возмужал, познал первую любовь и разочарование.

«Заповедник Аскания»

Главный герой фильма – природа Аскании-Нова, которую задокументировал молодой украинский режиссер Андрей Литвиненко. В уникальном украинском заповеднике уживаются зебры, буйволы, пеликаны и большое количество других видов животных. В рассказе об Аскании режиссеру помогают директор Виктор Семенович, бывший сотрудник Николай и молодой ученый Паша. Документальный фильм получил Главный приз студенческого жюри на Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA.

«Глубинное зло»

В ролях: Шана Керслэйк, Джеймс Космо, Кати Утинен, Джеймс Куинн Марки, Симона Кирби, Стив Уолл, Оуэн Мэкен

Сара вместе с сыном переезжает в живописную ирландскую деревушку, но, как и обычно, рядом оказываются не очень приветливые соседи (нет, не националисты из ИРА). Старушка, живущая неподалеку, пугает Сару заявлением, что ее чадо – не ее и во всем виновата огромная яма в лесу, которая плодит двойников. Сама старушка скоропостижно умирает, а вот матери приходится разбираться с одержимым сыном.

Фанатам «Игры престолов», ожидающим масштабную битву с Иными в воскресенье, будет приятно вновь встретиться с Лордом-командующим Мормонтом – он играет мужа загадочной старушки. Помянем ветеранов Битвы у Кулака Первых людей, ведь зима уже здесь, а все люди смертны.

Фото: Marvel Studios

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