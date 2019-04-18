👽 ProПрокат: Волдеморт и тайны подростковой любви

С 18 апреля осуждаем грешных священников, погружаемся в черную дыру и разоблачаем советскую шпионку.

«На высоте»

В ролях: Роберт Паттинсон, Жюльет Бинош, Андре Бенджамин, Миа Гот, Ларс Айдингер

Группу осужденных на смерть отправляют на исследовательскую станцию на орбите черной дыры. Главный герой, Монте (Роберт Паттинсон), вместе с другими заключенными на станции подвергаются экспериментам по искусственному оплодотворению, которые проводит жестокая доктор Дибс (Жюльет Бинош). Эксперименты неуспешны, космическая радиация негативно влияет на экипаж, а станция постепенно пересекает границу черной дыры.

«Код “Красный”»

В ролях: Джуди Денч, Софи Куксон, Стивен Кэмпбелл Мур, Том Хьюз, Стефен Боксер

Кто предотвратил Третью Мировую войну? Кто сорок лет успешно предавал свою родину? Кто опять сыграл в фильме про шпионов? Ответ на первые два вопроса – «Красная» Джоан (прототип – Мелита Норвуд), которая работала на КГБ и «сливала» стратегическую информацию советской стороне. Делала она это настолько успешно, что разоблачить ее смогли лишь на пенсии.

Ответ на третий вопрос – Джуди Денч и Софи Куксон, которые разыграют роль Джоан сквозь десятилетия. Дама Джуди Денч успела поработать координатором Джеймса Бонда (вы уже проголосовали за нового Агента 007?), а Софи Куксон сыграла миловидную Рокси, которую мы потеряли в сиквеле Kingsman.

«По воле божьей»

В ролях: Мельвиль Пупо, Дени Меноше, Сванн Арло, Эрик Каравака, Франсуа Марторе

Священник из Лиона около 20 лет домогался порученных ему детей. Спустя года трое из них, узнав о том, что преступник не осужден и продолжает работу с детьми, решают покончить с этим.

Франсуа Озон документально показал борьбу с укоренившейся католической системой, которая скрывает за собой далеко не христианские ценности и прикрывает преступления, растянувшиеся на многие годы. Фильм вызвал резонанс, так как во время выхода фильма все еще шел суд над Бернаром Прейна, злополучным святым отцом. Прейна пытался блокировать показ картины, но премьера состоялась вовремя и ухватила целый Гран-При жюри Берлинского кинофестиваля.

Одну из главных ролей сыграл раздобревший Дени Меноше – мрачный фермер ЛаПадит из заглавной сцены в «Бесславных ублюдках» Тарантино.

«После»

В ролях: Хиро Файнс-Тиффин, Дженнифер Билз, Сэльма Блэр, Медоу Уильямс, Питер Галлахер

Тесса Янг – прилежная студентка, только что переехавшая в новое общежитие. Новые соседки по комнате уговаривают ее пойти на вечеринку, после которой девушка встречает Хардина – «плохого парня», способного перевернуть ее размеренную жизнь.

Когда-то он пугал своих соседей по детдому, разговаривая на парселтанге. Водил их в жуткую пещеру на скалистом британском берегу. Теперь Хиро Тиффин-Файнс влюбляет в себя девушек и переворачивает их размеренные жизни. Вряд ли фанаты поттерианы ожидали такого поворота для карьеры маленького Тома Реддла из шестой части «Гарри Поттера».

«Проклятие Ла Лороны»

В ролях: Линда Карделлини, Патрисия Веласкес, Рэймонд Крус, Мадлен МакГроу, Тони Амендола

Очередное продюсерское детище Джеймса Вана («Пила», «Аквамен»), которое перекликается с его вселенной «Заклятия». На этот раз дело происходит в Мексике 70-х, где социальный работник Анна пытается расследовать смерть детей от лап Ла Лороны, призрака плачущей женщины. По мере расследования Анна замечает, что новой жертвой Плакальщицы становится ее семья.

Ван – очень активный продюсер. Его деятельность широко раскинулась на нишевые фильмы ужасов, а сейчас проникает и во вселенную DC – два последних фильма студии связаны с именем австралийца. «Аквамена» он снял сам и спродюсировал, а «Шазам» поставил его шведский протеже Дэвид Сандберг, которого Ван вытянул на полнометражную «арену».

Фото: A24