ProПрокат: «Робин Гуд», «Сказка на ночь» и другие

29 ноября в украинский прокат выходят две авантюрные комедии, долгожданный экшн «Робин Гуд» и очередной фильм ужасов о маньяке в маске.

Робин Гуд (Robin Hood)

В ролях: Тэрон Эджертон, Джейми Фокс, Бен Мендельсон, Джейми Дорнан, Ив Хьюсон, Пол Андерсон



Тэрон Эджертон до последнего времени выглядел на экране чуточку несамостоятельно: в Kingsman у него был наставник Галахад (Колин Ферт), в «Клубе миллиардеров» – банда верных и, будем честны, трудно отличимых друг от друга подельников, а при подготовке к съемкам «Человека-ракеты» он и вовсе проходил дрессуру под руководством самого героя фильма – Элтона Джона. Но наконец-то наш мальчик в центре внимания: ему досталась главная роль в двухчасовом эпике «Робин Гуд», герой которого, как и положено по легенде, раздает богатым лящи, а бедным – золото. Делает он это в привычной для квазиисторических экшенов манере последних лет, которой заразился даже недавний отечественный «Король Данило». Так что не ждите от анахроничного и по-голливудски инклюзивного боевика откровений: лучше запаситесь поп-корном и в кои-то веки посмотрите на Тима Минчина (Аттикус Фетч в «Блудливой Калифорнии») без черной подводки для глаз в роли монаха Тука.

Киллер с гарантией (Dead in a Week: Or Your Money Back)

В ролях: Том Уилкинсон, Анайрин Барнард, Мэрион Бэйли, Фрейя Мавор, Кристофер Экклстон, Велибор Топич



Ваши родители привязывали ниточку к дверной ручке и вашему молочному зубу, чтобы исподтишка вырвать негодника? Примерно такое же дельце пытается провернуть главный герой фильма «Киллер с гарантией» – неудачливый самоубийца, который, отчаявшись сам наложить на себя руки, нанимает для этого убийцу. Фильм снят дебютантом полнометражного формата Томом Эдмундсом, который во всех предыдущих короткометражках заигрывал с черным юмором. Еще у него, похоже, пунктик на птиц (предыдущий фильм назывался «Две птички и гаечный ключ»): надеемся, попугайчик в новинке не пострадает.

«Сказка на ночь» (He’s Out There)

В ролях: Ивонн Страховски, Анна Пниовски, Эбигейл Пнёвски, Райан МакДональд, Джастин Бруенинг

Как прекрасно звучат имена съемочной группы нового ужастика на выживание: режиссер Куинн Лэшер, чья фамилия рифмуется с жанром «слэшер», и актриса по фамилии Страховски в главной роли! Увы, «Куинн Лэшер», по-видимому, не существует: в интернете уже заподозрили, что это хоррор-вариант «Алана Смити» – псевдонима, который используют режиссеры, чтобы откреститься от фильма. За ним, скорее всего, стоит грек Деннис Илиадис, снявший ремейк «Последнего дома слева». Неужели все настолько плохо, что даже второсортный режиссер решил умыть руки? По мнению критиков, вовсе нет: на жанровом портале Projected Figures эту историю о матери, спасающей двух малолетних дочерей от маньяка в маске, оценили высоко и намекнули на достоверный психологический портрет несчастливой семьи.

«Счастливые неудачники» (Le grand bain)

В ролях: Матье Амальрик, Гийом Кане, Бенуа Пульворд, Виржини Эфира, Жан-Юг Англад

Француз Жиль Леллуш снимался в фильмах Люка Бессона, подавал патроны Венсану Касселю («Враг государства №1), после чего предположительно крутил роман с Моникой Беллуччи; своим лучшим другом его называют Марийон Котийяр и Жан Дюжарден, а теперь выходит в прокат его новая режиссерская работа. В общем, жизнь у человека удалась, с какой стороны ни взгляни – чего не скажешь о героях его фильма, семерке неудачников, которые решили самоутвердиться довольно экстравагантным образом – став командой по мужскому синхронному плаванию. Закончится ли это триумфом или большим «бултыхом», не так уж важно – главное, что перед нами фильм в лучших традициях «больших» французских комедий 60-х («Большой плут», «Большая прогулка» и иже с ними).