⚡ ProПрокат: Райан Рейнольдс, я выбираю тебя
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⚡ ProПрокат: Райан Рейнольдс, я выбираю тебя

от Telekritika
От Telekritika 42
Главная Кино ⚡ ProПрокат: Райан Рейнольдс, я выбираю тебя

«Телекритика» еженедельно рассказывает читателям о киноновинках уик-энда.

С 9 мая собираем всех покемонов, обводим за нос богачей и разбираемся в отношениях персонажей Ассаяса (что действительно трудно).

«Покемон: детектив Пикачу»

В ролях: Райан Рейнольдс, Джастис Смит, Кэтрин Ньютон, Сьюки Уотерхаус, Билл Найи

В Райм-сити люди живут плечом к плечу с покемонами. После автокатастрофы исчезает выдающийся детектив Гарри Гудман, но он не единственный. Повсюду пропадают покемоны. 21-летний сын Гарри Тим не оставляет надежд найти отца и начинает свое расследование загадочных событий. Поможет ему экс-напарник детектива – Пикачу.

Безусловно, самый важный покемон в фильме – Райан Рейнольдс. Его голосом заговорит Пикачу. Сюжет основан на одноименной игре для Nintendo 2016 года, которая получила смешанные отзывы на Metacritic (71%), где ее похвалили за сторителлинг и атмосферу. У руля Роб Леттерман, снявший в 2015 году «Ужастики» с Джеком Блэком.

«Двойные жизни»

В ролях: Гийом Кане, Жюльет Бинош, Венсан Макен

Издатель Ален пытается овладеть диджитализацией, в чем ему помогает его любовница, молодая сотрудница его издательства Лаура. Писатель Леонард приносит Алену рукопись, но тот отказывается ее публиковать. Жена Алена против решения мужа и хочет поддержать своего любовника Леонарда. Сложный любовный четырехугольник построен французом Оливье Ассаясом («Зильс-Мария»), который представил фильм на Венецианском кинофестивале в прошлом году.

 «Мошенницы»

В ролях: Ребел Уилсон, Энн Хэтэуэй, Алекс Шарп, Тим Блейк Нельсон

Карты, деньги, две аферистки и французский курортный город с казино. Здесь пересекутся сюжетные линии персонажей Ребел Уилсон и Энн Хэтэуэй. Каждая из них использует свои методы в обмане богатых мужчин, и они решают устроить чисто вестерновое соревнование: если одна раскрутит юного гения из Кремниевой долины – вторая убирается из города.

Фото: Warner Bros. Pictures

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