🦁 ProПрокат: лев, девица и пожилой режиссер

С 18 июля разносим русскую мафию с Сашей Лусс, рефлексируем с Альмодоваром и живем по принципу «хакуна матата».

«Король Лев»

В ролях: Дональд Гловер, Билли Айкнер, Джеймс Эрл Джонс, Джон Оливер, Чиветель Эджиофор, Сет Роген

Если «Король Лев» 1994 года собрал целый фэндом, то у «Короля Льва» 2019 года есть все шансы его разделить. Самый ожидаемый диснеевский ремейк, судя по первым отзывам на агрегаторах, оказался чересчур мрачным, реалистичным и паразитирующим на оригинале. Впрочем, как и любой другой фильм из ряда игровых ремейков классики, вспомнить хотя бы недавний трейлер «Мулан» в стиле «Дома летающих кинжалов».

Сюжет игрового фильма повторяет оригинал: перед нами история львенка, который должен стать королем, пройдя через предательство дяди, смерть отца и обретение новых друзей. Создал ремейк Джон Фавро, который три года назад удачно поставил другой фильм Disney – «Книгу Джунглей».

«Анна»

В ролях: Саша Лусс, Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мёрфи, Александр Петров, Никита Павленко

В строю «бессоновских» девушек достойное пополнение в лице Саши Лусс – красавицы, экс-модели, «комсомолки», которая уже светилась у французского режиссера в «Валериане». Главная героиня Анна, в исполнении Лусс, из-за trudnoi жизни в USSR попадает в руки КГБ. Вербовщик предлагает ей послужить интересам своей Родины в качестве агента. Анна заключает с офицером договор, по условиям которого через пять лет она сможет уйти и жить как ей вздумается.

«Боль и слава»

В ролях: Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Асьер Эчеандиа, Рауль Аревало, Сесилия Рот, Леонардо Сбараглиа

Фильм-откровение Педро Альмодовара можно было увидеть в рамках Одесского кинофестиваля, а теперь он посетит и кинотеатральный прокат. В Каннах фильм претендовал на «Золотую пальмовую ветвь», а тамошние критики не зря окрестили новую работу испанца автобиографичной. Сюжет разворачивается вокруг стареющего режиссера, подводящего итоги своей жизни. В главной роли – Антонио Бандерас, которого Альмодовар будто всю жизнь готовил к этой роли: 22-летний актер начал карьеру с его картины «Лабиринт страстей» и неоднократно появлялся в проектах своего друга.

Фото: The Walt Disney Pictures