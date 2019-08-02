☀ ProПрокат: лето, солнце, «Форсаж»

С 1 августа срываем чудовищные планы Идриса Эльбы, втираемся в доверие к богатому корейскому бизнесмену и водим хороводы с древним языческим культом.

«Солнцестояние»

В ролях: Флоренс Пью, Уилл Поултер, Джек Рейнор, Уильям Джексон Харпер, Лив Мяёнес

В прошлом году Ари Астер подарил нам один из самых изобретательных хорроров года. «Реинкарнация» не столько пугала, сколько удивляла неожиданными поворотами и своей историей. В этом году Астер выпускает еще один фильм ужасов, который уже прозвали «самым солнечным хоррором».

По сюжету героиня Флоренс Пью отправляется с молодым человеком в Скандинавию, где собирается встретить летнее солнцестояние в традиционной шведской деревушке. Но за празднествами жители деревни скрывают древний языческий ритуал, связанный с жертвоприношением.

«Паразиты»

В ролях: Сон Кан-хо, Ли Сон-гюн, Чо Ё-джон, Чхве У-щик, Пак Со-дам

Победителя Каннского кинофестиваля уже показали в Украине на юбилейном ОМКФ. Судя по синопсису, каннскому жюри второй год подряд хочется расслабиться и насладиться легкой историей о семье мошенников от азиатского мастера (в прошлом году главный приз взял фильм «Магазинные воришки» Кореэды).

Черная комедия Пон Джун-Хо рассказывает о семье Ким Ки-Тэка, которая еле сводит концы с концами, продавая коробки для пиццы. Ситуация меняется, когда старший сын устраивается репетитором к богатому бизнесмену, которого семья собирается ограбить.

«Форсаж: Хоббс и Шоу»

В ролях: Джейсон Стэтхэм, Дуэйн Джонсон, Идрис Эльба, Ванесса Кирби, Хелен Миррен

Первый спин-офф одной из самых богатых франшиз «Форсаж» выходит под сдержанные отзывы критиков. На агрегаторе Metacritic фильм получил оценку 61/100. Критики, с одной стороны, отметили классно сделанный экшен и абсурдный юмор, призванный высмеять боевики формата бадди-муви, а с другой, назвали сюжет банальным и глупым, а злодея, в лице Идриса Эльбы, карикатурным.

Фильм объединяет брутальных агентов Хоббса и Шоу (Джонсон и Стэтхэм) для борьбы с террористом, владеющим биологическим оружием, которое, кстати говоря, производится на фабрике в Украине.

Фото: Seven Bucks Productions