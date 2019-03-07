👩‍🚀 ProПрокат: Капитан Марвел придет, порядок наведет

С 7 марта женщина-суперпилот спасает нас от инопланетного вторжения, Бен возвращается, а гуцулка женит на себе богатого американца.

«Капитан Марвел»

В ролях: Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Джуд Лоу, Бен Мендельсон, Ли Пейс, Джимон Хонсу

Фильм-прелюдия к «Мстителям: Финал». История происходит в 90-х, инопланетная армия Крии ведет войну с расой Скруллов на периферии Галактики – Земле. В центре сюжета переквалифицировавшаяся из пилота ВВС в суперпилота Крии Кэрол Денверс. Именно ее призывает Ник Фьюри в конце «Войны Бесконечности», и в «Капитане Марвел» мы увидим становление новой «чудо-женщины» в стане марвелистов, которая поможет сокрушить Таноса в будущем кроссовере. Также присутствуют Сэм Джексон в роли кошатника и Джуд Лоу в роли донора крови Крии.

« Гуцулка Ксеня »

В ролях: Варвара Лущик, Макс Лозинский, Оливье Бонжюр

Перед американцем украинского происхождения Яро стоит выбор: либо жениться на украинке и получить все наследство отца, либо остаться ни с чем. Такое условие ему поставил богатенький папа и, недолго думая, Яро отправляется в Карпаты на поиски подходящей кандидатуры. Все это подсолено жанром мюзикла и подперчено безумной музыкой Dakh Daughters.

« Возвращение Бена »

В ролях: Лукас Хеджес, Джулия Робертс, Кэтрин Ньютон, Кортни Б. Вэнс

Бен покидает реабилитационный центр для наркоманов на сутки, за ним приглядывает его мать, которая не верит, что сын изменился. Также не верят в изменение старые друзья, и у них для него припасено опасное задание. Главная роль у Лукаса Хеджеса, одного из самых востребованных молодых актеров, которого только за последние два года можно наблюдать в «Леди Берд», «Трех билбордах», «Стертой личности», «Середине 90х» и «Манчестере у моря». Пару на экране ему составит Джулия Робертс.

«Королевский корги»

Потеснить лидера детских и взрослых симпатий «Как приручить дракона 3» на этой неделе попробует бельгийский мультфильм «Королевский корги». Любовь королевы Елизаветы к этой породе обрела экранный эквивалент и нам предстоит увидеть приключения одной из королевских «буханок» на улицах Лондона. Работу в бельгийском мультфильме нашел себе композитор «Игры Престолов» Рамин Джавади.

Автор: Дмитрий Чичкан

Для коллажа использованы кадры и фотографии: https://www.marvel.com/movies/captain-marvel ©2019 MARVEL https://www.youtube.com/ watch?v=gjCcc9VOR3E