🎞 ProПрокат: «Иловайск» и волна B-movie

«Иловайск 2014. Батальон «Донбасс»»

В ролях: Тарас Костанчук, Анастасия Ренард, Руслан Сокольник, Сергей Дзялик, Олег Драч, Александр Мавриц

Очередной боевик о войне на Донбассе, посвященный истории Иловайского котла. Фильм рассказывает об отдельных бойцах батальона «Донбасс» и их выходе из окружения. В центре сюжета – поиски командиром сепаратистов Рунковым раненного украинского бойца «Бишута». Украинец нужен Рункову, чтобы обменять его на пленного сына.

К фильмам на болезненную для Украины тему повышенное внимание: сложно не исказить документальные факты действующего конфликта, когда делаешь жанровое кино. Поэтому «Иловайск» заручился поддержкой реальных бойцов батальона «Донбасс», а главную роль исполнил один из командиров и участников Иловайского сражения Тарас Костанчук.

Удалось ли режиссеру Ивану Тимченко и сценаристу Михаилу Брыныху создать достойную картину, подробнее читайте сегодня в нашей вечерней рецензии.

«Песнь дьявола»

В ролях: Стив Орам, Катрин Уокер, Сьюзэн Лунейн, Марк Хубермэн, Нэйтан Воз, Мартина Нунварова

Пока наша индустрия становится на ноги и ищет себя в жанрах, за границей развивается новая тенденция авторских хорроров. Минимум скримеров, максимум оккультизма и немного жутких детей. Эггерс, Пил, Астер – и вот в наши кинотеатры с трудом «дополз» ирландец Лиам Гэвин со своей «Песнью дьявола». Фильм был показан еще в 2016 году (на минуточку, 3 года назад) и получил восторженные отклики критиков.

Сюжет поведает о матери, потерявшей три года назад сына. Чтобы вернуть его из мира мертвых, она замыкается в доме на 7 месяцев с каббалистическим оккультистом, чтобы провести ритуал призвания, но вместо ожидаемого призывает демонов.

Также в прокат выходит ряд фильмов категории B:

«Расплата»

В ролях: Николас Кейдж, Бенджамин Брэтт, Ноа Ле Грос, Мохамед Карим, Каролина Выдра, Иэн Трейси

Крутой боевик с Николасом Кейджем о том, как сводить счеты с мафиозными боссами спустя 19 лет заключения в тюрьме. Вендетта пошла бы по плану, но судьба не захотела идти на покой, и главному герою предстоит отомстить лишь после того, как он разберется со своим сыном. Речь о семейных отношениях, конечно.

«Ангел мой»

В ролях: Нуми Рапас, Люк Эванс, Ивонн Страховски, Ричард Роксбург, Роб Коллинз, Финн Литтл

Нуми Рапас в роли матери, похоронившей своего ребенка. Героиня отказывается верить в смерть своей дочери и продолжает думать, что она жива. У фильма сильная актерская тройка в лице все той же Рапас, Ивонн Страховски и Люка Эванса, а также странный постер, где актрисы внезапно поменялись именами.

«Некромант»

В ролях: Бен О’Тул, Моника Беллуччи, Кэролайн Форд, Дэвид Бимиш, Чармэйн Бингва, Уилльям Чун

«Содом и Гоморра» прямиком из «Полуночного безумия» фестиваля в Торонто. В нем нашли свое место Моника Беллуччи и Дэвид Уэнем (Фарамир из «Властелина колец»), но сай-фай хоррор братьев Роуч-Тернер не о них. Главный герой обнаруживает себя членом организации некромантов, сражающейся с древними демонами, которые овладевают людьми через… смартфоны.

«Плюс один»

В ролях: Майя Эрскин, Джек Куэйд, Эд Бегли мл., Алекс Анфанджер, Кирстен Армстронг

Продолжаем знакомство с Джеком Куэйдом, исполнителем главной роли в амазоновских «Пацанах». На этот раз нелегкая занесла его в романтическую комедию, где двое знакомых притворяются парой, чтобы пережить сезон летних свадеб.

«Синяя бездна 2»

В ролях: Софи Нелисс, Корина Фокс, Бриэнн Тджу, Систин Роуз Сталлоне, Брэк Бэссинджер, Джон Корбетт

Акулы атакуют! А что они еще могут делать после «Челюстей» Спилберга. Продолжение «Синей бездны» расскажет о группе девушек, исследующих древние руины на мексиканском побережье, в которых… акулы атакуют! К слову, в фильме оформили свой актерский дебют дочери Джейми Фокса и Сильвестра Сталлоне.

«Тачка на миллион»

В ролях: Джуди Грир, Ли Пейс, Джейсон Судейкис, Эрин Мориарти, Кори Столл

Ли Пейс и Джейсон Судейкис объединяются, чтобы представить вам новехонький Delorean. Машина эпохи, легендарные двери-«крылья чайки», открывающиеся наверх… Пейс воплотит создателя этого чуда Джона Делореана, а фильм расскажет историю создания машины, которой предстоит стать «машиной времени» в «Назад в будущее».

Фото: B&H Distribution