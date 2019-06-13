🕵️‍♂️ ProПрокат: хороший пес, неплохой Крис, злой Пирс

С 13 июня наблюдаем возвращение Брайана Де Пальмы, путешествуем с хорошим псом и стираем память с… ну, с ними.

«Домино»

В ролях: Николай Костер-Вальдау, Кэрис Ван Хаутен, Гай Пирс, Эрик Эбуане

Культовый Брайан Де Пальма спустя 7 лет возвращается на большие экраны с боевиком «Домино». Неизвестно, что кричат во дворах Копенгагена (там происходит действие фильма) вместо «рыбы», но Николаю Костер-Вальдау придется сложить все «костяшки» воедино, чтобы найти того, кто стоит за убийством напарника, и отомстить.

Компанию ему составят коллега из «Игры престолов» Кэрис Ван Хаутен и ее внеэкранный муж Гай Пирс, который сыграет коррумпированного церэушника – одного из антагонистов фильма.

«Люди в черном: Интернэшнл»

В ролях: Тесса Томпсон, Крис Хемсворт, Лиам Нисон, Кумайл Нанджани, Эмма Томпсон, Рэйф Сполл

И вновь объединение экранной парочки из другой франшизы. Крис Хемсворт (aka Тор) и Тесса Томпсон (aka Валькирия) перевоплотятся в агентов H и M, чтобы сразиться за судьбу человечества с таинственным инопланетянином Роем, который запустил «крота» в ряды «Людей в черном».

Новая часть серии – не перезапуск и даже не продолжение, а ответвление, так что можно спокойно перевести дух и не волноваться за персонажей Томми Ли Джонса и Уилла Смита.

«Путешествие хорошего пса»

В ролях: Деннис Куэйд, Бетти Гилпин, Джош Гад

Хороший пес снова перерождается в собак различных пород, возрастов и полов, чтобы защищать своего Человека. На этот раз таким Человеком станет дочь Итана, которого сыграл Деннис Куэйд. Пес Бэйли совершит очередное путешествие, наблюдая за становлением и взрослением юной Си Джей и помогая ей в трудную минуту.

Обложка: Columbia Pictures