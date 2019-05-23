🧞 ProПрокат: гори, гори ясно

С 23 мая воруем волшебные лампы, спасаемся от суперлучей из глаз ребенка и сомневаемся в дочерях.
«Аладдин»
В ролях: Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит, Навид Негабан
Арабская ночь, волшебный Восток и простецкий английский пацан Гай Ричи, который обязан был снять лучший фильм про бедняков Аграбы ever. Все эти «цыганские» цитаты, замена «рыбы и чипсов» на пахлаву и рахат-лукум – зритель бы все простил, лишь бы лицезреть подноготную «взрослой сказки». Но, видимо, желания не сбудутся и самобытный режиссер представит нам обретшую плоть классическую историю, с тонной графики и синим Уиллом Смитом (простите, но вы не Робин Уильямс).
«Брайтбёрн»
В ролях: Элизабет Бэнкс, Дэвид Денман, Джексон А. Данн
Между увольнением и возвращением блудного Джеймса Ганна в «Стражи Галактики 3» он успел показать тизер своей независимой от Disney продюсерской работы – хоррора «Брайтбёрн», который рассказывает реверсивную историю Супермена. Мальчик, который «упал с небес» в руки бездетным родителям, но стал не мессией, а наоборот – посланником внеземного зла.
«Ядовитая роза»
В ролях: Джон Траволта, Морган Фримен, Петер Стормаре, Брендан Фрейзер, Фамке Янссен, Роберт Патрик
Триллер с двумя ветеранами в главных ролях: Джоном Траволтой и Морганом Фрименом. Траволта играет экс-футболиста, который обернулся частным детективом. Ему предстоит расследовать дело о похищении людей, в котором он подозревает свою дочь.
Дочь, увы, играет не Фримен, но кроме него Траволте в фильме будут аккомпанировать старые добрые Петер Стормаре («Фарго»), Роберт Патрик («Терминатор 2», «Захар Беркут»), Фамке Янссен («Люди Икс») и Брендан Фрейзер («Мумия»).
«Анджело»
В ролях: Кристиан Фридель, Макита Самба, Альба Рорвахер
Вена, начало XVIII века. Африканский мальчик-раб Анджело попадает под опеку графини: она решает крестить его и дать ему образование. Достигнув совершеннолетия, Анджело становится знаменитым талисманом венского двора, пока не решает тайно жениться на белой женщине.
В Украине премьера прошла в рамках «Недели австрийского кино».
Фото: The Walt Disney Pictures