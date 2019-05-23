🧞 ProПрокат: гори, гори ясно

С 23 мая воруем волшебные лампы, спасаемся от суперлучей из глаз ребенка и сомневаемся в дочерях.

«Аладдин»

В ролях: Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит, Навид Негабан

Арабская ночь, волшебный Восток и простецкий английский пацан Гай Ричи, который обязан был снять лучший фильм про бедняков Аграбы ever. Все эти «цыганские» цитаты, замена «рыбы и чипсов» на пахлаву и рахат-лукум – зритель бы все простил, лишь бы лицезреть подноготную «взрослой сказки». Но, видимо, желания не сбудутся и самобытный режиссер представит нам обретшую плоть классическую историю, с тонной графики и синим Уиллом Смитом (простите, но вы не Робин Уильямс).

«Брайтбёрн»

В ролях: Элизабет Бэнкс, Дэвид Денман, Джексон А. Данн

Между увольнением и возвращением блудного Джеймса Ганна в «Стражи Галактики 3» он успел показать тизер своей независимой от Disney продюсерской работы – хоррора «Брайтбёрн», который рассказывает реверсивную историю Супермена. Мальчик, который «упал с небес» в руки бездетным родителям, но стал не мессией, а наоборот – посланником внеземного зла.

«Ядовитая роза»

В ролях: Джон Траволта, Морган Фримен, Петер Стормаре, Брендан Фрейзер, Фамке Янссен, Роберт Патрик

Триллер с двумя ветеранами в главных ролях: Джоном Траволтой и Морганом Фрименом. Траволта играет экс-футболиста, который обернулся частным детективом. Ему предстоит расследовать дело о похищении людей, в котором он подозревает свою дочь.

Дочь, увы, играет не Фримен, но кроме него Траволте в фильме будут аккомпанировать старые добрые Петер Стормаре («Фарго»), Роберт Патрик («Терминатор 2», «Захар Беркут»), Фамке Янссен («Люди Икс») и Брендан Фрейзер («Мумия»).

«Анджело»

В ролях: Кристиан Фридель, Макита Самба, Альба Рорвахер

Вена, начало XVIII века. Африканский мальчик-раб Анджело попадает под опеку графини: она решает крестить его и дать ему образование. Достигнув совершеннолетия, Анджело становится знаменитым талисманом венского двора, пока не решает тайно жениться на белой женщине.

В Украине премьера прошла в рамках «Недели австрийского кино».

Фото: The Walt Disney Pictures