🧨 ProПрокат: Джон Уик и старое доброе ультранасилие

С 16 мая разгадываем происхождение Джона Уика, патрулируем Неаполь с шестерками мафии и составляем словарь вместе с Мелом Гибсоном.

«Джон Уик 3»

В ролях: Киану Ривз, Холли Берри, Иэн Макшейн, Лоуренс Фишборн, Марк Дакаскос

Жон Уык – сирота из Беларуси и танцор балета, как поведал в своей рецензии The Wrap. В любом случае, новоиспеченному «белорусу» предстоит покинуть Нью-Йорк в кратчайшие сроки, ведь за его голову назначена круглая сумма. Киллеру в его побеге помогут старые друзья: реки ультранасилия и Холли Берри.

Мемы про белорусское прошлое героя подогрели интерес восточного полушария планеты и теперь сходить на фильм стоит как минимум ради подтверждения/опровержения факта, граничащего с секретом происхождения Джона Сноу. А ведь Киану Ривз с Китом Харрингтоном похожи: когда рождается новый Таргариен, боги подбрасывают монетку…

«Гений и безумец»

В ролях: Мел Гибсон, Шон Пенн, Натали Дормер, Йоан Гриффит, Стив Куган

Сюжет закрутится вокруг двух персонажей, причастных к созданию фундаментального Оксфордского словаря английского языка: Джеймса Мюррея, который начал составлять его в 1857 году, и с чьим именем ассоциируется сам словарь, и доктора Уильяма Честера Майнора, составившего около 10 тыс. записей в словаре, будучи заключенным в психушке.

Первого воплотит седобородый Мел Гибсон, второго – Шон Пенн. Срежиссировал этот филологический ринг для ветеранов Фархад Сафиния, со-автор «Апокалипсиса» Гибсона.

«Пираньи Неаполя»

В ролях: Франческо Ди Наполи, Ар Тем, Альфредо Туритто, Вивиана Апреа, Валентина Ваннино

Группа неаполитанских подростков хочет больших денег без особых усилий, поэтому они работают на местную мафию, которая использует их в своих целях. Трейлер фильма пронизан духом «Гоморры» Маттео Гарроне, также экранизации романа Роберто Савиано. Поставил фильм о «пираньях» Клаудио Джиованеззи, режиссер двух эпизодов сериальной версии «Гоморры».

«Клубничка»

В ролях: Нильс Шнайдер, Ноэми Мерлан, Камелия Джордана, Амира Касар, Скали Дельпейра

Сюжет «Клубнички» основан на жизни и романтических отношениях Пьера Луиса и Мари де Ренье, которых считают пионерами эротической фотографии. Главные роли исполняют Нильс Шнайдер, прежде всего, известный по фильмам Ксавье Долана «Я убил свою маму» и «Воображаемая любовь», а также Ноэми Мерлан из «Портрета молодой женщины в огне», которая поборется за «Золотую пальмовую ветвь» в этом году.

Как в создании «Клубнички» помогли Рианна и Бейонсе, можно узнать в специальном материале «Телекритики».

Фото: Niko Tavernise/Summit Entertainment