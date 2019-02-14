👁💞 ProПрокат: День сурка в день влюбленных и «Алита»

С 14 февраля в кино можно застать новый хит по лекалам киберпанкового завета «high tech, low life», украинскую комедию о круглосуточных тусовщиках и слэшер о временной петле.

«Алита: Боевой ангел» (Alita: Battle Angel)

В ролях: Роза Салазар, Дженнифер Коннелли, Махершала Али, Кристоф Вальц, Мишель Родригес, Эд Скрейн

У этой новинки есть шансы затмить все вариации на тему киберпанка, настигшие нас в 2010-х, и в первую очередь стереть зрителям память о существовании «Призрака в доспехах» со Скарлетт Йоханссон. Судите сами: режиссер – не нуждающийся в представлении Роберт Родригес. В роли попечителя главной героини – потерявшей память андроидессы Алиты – Кристоф Вальц. Качественный первоисточник? Есть: «Алита» – это экранизация культовой манги 90-х. Впечатляющие спецэффекты? Да вы только взгляните в глаза Алите и попробуйте сказать, что перед вами не разверзлась зловещая долина. Драйвовый саундтрек? За пультом – Junkie XL, который отвечал за OST к «Дороге ярости». В манге действие перемещалось между утопическим городом Салемом и мрачным мусорным анклавом, и именно на свалке металлолома герой Вальца обнаруживает свою робо-подопечную, которая превращается в неуловимую охотницу за головами. Кстати, в компьютерно-дополненном образе главной героини вы могли не признать Розу Салазар, которую недавно видели в «Птичьем коробе» – и которая, кстати, вынашивает идею его сиквела.

«Счастливый день смерти 2» (Happy Death Day 2U)

В ролях: Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модин, Сурадж Шарма, Рэйчел Мэттьюз, Чарльз Эйткин

В прошлый День сурка мы собрали подборку лучших тематических фильмов 2010-х, куда, само собой, вошел и хоррор «Счастливый день смерти». Главную роль в этом хите исполнила MTV-старлетка Джессика Рот, а в прокате фильм собрал впечатляющие по меркам пятимиллионного бюджета $115 млн; кроме того, он вынудил зрителей искать бесчисленные «пасхалки», пересматривая фильм раз за разом, а режиссер Кристофер Лэндон подогрел интерес к зарождающейся франшизе очень мрачной альтернативной концовкой. Забавно, что продолжение истории о девушке, вновь и вновь переживающей свою смерть (такой уж каламбур), вышло в прокат неделей позже положенного праздника; впрочем, идеальный подарок на День сурка – «Матрешку» от Netflix – мы и так получили. А «Счастливый день смерти 2» – скорее уж подарок для пар, которые любят необычное времяпровождение 14 февраля: что может быть лучше слэшера от Blumhouse, особенно если сиквел стал на порядок ближе к комедии, чем оригинальный фильм?

«Продюсер»

В ролях: Алексей Дурнев, Даша Астафьева, Анна Андрес, Андре Тан, Санта Димопулос

Похоже, мы становимся свидетелями рождения жанра «украинский тусовочный экшен»: в 2016 году в нем отметился #SelfieParty Левицкого, а теперь нишу занял «Продюсер» Сергея Вэйна. Новинка рассказывает о проблеме, с которой в разное время сталкивается любой: где достать деньги (много и срочно), не распродавая себя на органы. Вот только в случае героя «Продюсера» проблема осложняется подмоченной репутацией и склонностью к сиюминутному транжирству. В интервью «Телекритике» исполнитель главной роли Алексей Дурнев намекнул, что у фильма может быть сиквел, так что ждем результатов бокс-офиса и держим пальцы скрещенными за то, чтобы съемочная группа комедии не закатила вечеринку, на которой испарится все заработанное.

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