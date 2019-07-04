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🕷 ProПрокат: Человек-паук и его европейские каникулы

от Telekritika
От Telekritika 65
Главная Кино 🕷 ProПрокат: Человек-паук и его европейские каникулы

«Телекритика» еженедельно рассказывает читателям о киноновинках уик-энда.

С 16 мая исследуем Европу с Питером Паркером, падаем в бездну коррупции с Сэмом Клафлином и ищем билеты на «Счастливого Лазаря».

«Человек-паук: вдали от дома»

В ролях: Том Холланд, Зендая Коулман, Джейк Джилленхол, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Фавро, Мариса Томей

Человек-паук возвращается, чтобы снова уехать. На этот раз юный герой отправится в путешествие по Европе с классом. Но туристическая поездка прерывается Ником Фьюри, который сообщает о новой угрозе в виде элементалей, прошедших сквозь брешь в мирах. Питеру Паркеру снова придется выбирать между беззаботной жизнью подростка и возложенной на него после недавних «Мстителей» ответственностью.

А кроме того, ему придется выбрать между Зендаей (Эм Джей) и Джейком Джилленхоллом, наконец вписавшимся в марвеловский каст и исполнившим роль персонажа Мистерио, также ввалившегося сквозь брешь в мир Паркера. Для зрителей выбор очевиден, ведь кроме всего, Джилленхолл еще и маг.

«Коррупция»

В ролях: Сэм Клафлин, Чарли Мерфи, Тимоти Сполл, Хью Бонневилль

Чисто британский криминальный триллер с бритым и брутальным Сэмом Клафлином, чей персонаж Лиам после тюрьмы пытается вернуться к нормальной жизни и наладить отношения с семьей. Кстати, в не столь отдаленные места он попал благодаря главе преступного синдиката, которого сыграл Тимоти Сполл и с которым Лиаму придется поквитаться.

«Стокгольмский синдром»

В ролях: Нуми Рапас, Итан Хоук, Марк Стронг, Кристофер Хейердал, Торбьорн Харр, Би Сантос

Фильм берет за основу события 1973 года в Стокгольме, когда вооруженный преступник во время ограбления взял в заложники несколько человек. Между заложниками и грабителем сформировалась привязанность, которая дала жизнь понятию «стокгольмский синдром».

Также в киевском кинотеатре «Жовтень» пройдет «Неделя швейцарского кино». Среди привезенных фильмов есть каннский любимчик, претендент на Гран-при в Сан-Себастьяне и лауреат фестиваля в Локарно.

«Счастливый Лазарь»

В ролях: Адриано Тардиоли, Альба Рорвахер, Томмазо Раньйо

Главное событие фестиваля – фильм Аличе Рорвахер, который был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь». Картина рассказывает о дружбе простодушного деревенского дурачка Лазаря и избалованного аристократа Танкреди. Критики отмечали богатую картинку фильма, а саму Рорвахер наградили за лучший сценарий в Каннах.

Фото: Marvel Studios

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