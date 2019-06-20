🔪ProПрокат: Чаки и его «История игрушек»

С 20 июня отправляемся в новое приключение со старыми игрушками, спасаемся от куклы-маньяка, не ходим на вечеринки к загадочным женщинам и растим ребенка с роботом.

«История игрушек 4»

В ролях: Том Хэнкс, Тим Аллен, Киану Ривз, Кристина Хендрикс, Джордан Пил, Джей Эрнандез, Энни Поттс, Тимоти Далтон, Патрисия Аркетт, Бонни Хант, Лори Меткаф, Джефф Гарлин, Джоди Бенсон

Четвертого пришествия говорящих игрушек ждали с опаской, но мультфильм превзошел ожидания. Критики благосклонно отметили последнюю работу Джона Лассетера в Pixar в качестве исполнительного продюсера 83 баллами на Metacritic и 98% на Rotten Tomatoes. В издании The Atlantic даже заметили: «Кто бы мог подумать, что “История игрушек 4” окажется не только очень нужной в рамках франшизы, но и чуть ли не лучшей в ней».

Новая история рассказывает о путешествии ковбоя Вуди его друзей в поисках их давней подруги пастушки Бо Бип. В их рядах появится новый герой Форки – пластмасовая вилка с глазами и ртом, по совместительству, любимая игрушка новой владелицы «Вуди и ко» Бонни. Также в мультфильме будут камео режиссера Джордана Пила и актера Киану Ривза. Breathtaking!

«Детские игры»

В ролях: Обри Плаза, Брайан Тайри Генри, Тим Мэтисон, Гэбриел Бейтман, Дэвид Льюис, Ти Консильо

В один день с «Историей игрушек» на экраны выходит хоррор «Детские игры» про куклу Чаки. И это неспроста. В 2019 году Чаки вышел на «постерную» тропу войны с пиксаровским детищем и на своих промо жестоко расправлялся с динозавром Рексом, таксой Спиралькой и ковбоем Вуди.

В дополнение к беспощадной промокампании «Детские игры» заполучили голос Марка Хэмилла, который озвучил куклу-убийцу. Ремейк расскажет о роботизированном Чаки, которого мама подарила сыну на день рождения, не подозревая, что игрушка вышла из-под контроля.

«Ма»

В ролях: Октавия Спенсер, Эллисон Дженни, Люк Эванс, Мисси Пайл, Джульетт Льюис, Маккэйли Миллер

Новый хоррор от продюсера Джейсона Блума и компании Blumhouse, который привлекает фигурой актрисы Октавии Спенсер. Она играет загадочную Ма, которая впускает в свой дом компанию подростков, которым негде провести вечеринку. Со временем ребята понимают, что это была их ошибка, а Ма показывает свою зловещую сторону.

«Дитя робота»

В ролях: Роуз Бирн, Хилари Суонк, Клара Ругор, Люк Хокер, Тейлия Стурзэйкер, Джейкоб Нолан

Мимо этого фильма можно было бы пройти, не будь это редким случаем кинотеатрального проката фильма Netflix и если бы не наличие двух супердам, Хилари Суонк и Роуз Бирн, в касте. Также ленту высоко оценили критики – 91% на Rotten Tomatoes после премьеры на фестивале «Санденс». Дебют от режиссера Гранта Спьютора явно стоит посмотреть, если вы любите «Терминатора», «Чужого» и, наверное, игру Portal.

Сюжет рассказывает о девочке, которую после конца света вырастил и воспитал робот по имени Мать. «Дочь» робота думает, что жизни вне космического корабля, на котором они путешествуют, не существует, но однажды в их обиталище попадает раненная женщина. Она знает тайну о конце света и Матери это вторжение явно не нравится.

Фото: Orion Pictures