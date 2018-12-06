ProПрокат: «Братья Систерс», «Смертные машины» и другие

6 декабря в прокат выходит долгожданный «Дом, который построил Джек» от enfant terrible европейского кино Ларса фон Триера, комедийный экшен с Хоакином Фениксом и другие новинки.

«Вествуд: панк, икона, активистка»

Документальный фильм о крестной матери панка Вивьен Вествуд нельзя пропустить в этот уик-энд: во-первых, потому что картину показывают только до 9 декабря, во-вторых – это действительно впечатляющий архив документальных кадров. И они далеки от глянца: режиссер Лорна Такер вовсе не пытается польстить 77-летней жрице дизайна и без прикрас показывает, как та закипает в спорах с сотрудниками и решает многочисленные проблемы своего легендарного бренда (однажды Вествуд даже пришлось оформлять социальную помощь). Наконец, фильм позволит заглянуть за кулисы модного дома современного образца; хотя в случае с Вествуд, которая никогда не скрывала своих взглядов, ширма между личным и общественным – скорее формальность.

«Дом, который построил Джек»

В ролях: Мэтт Диллон, Бруно Ганц, Ума Турман, Райли Кио, Эдвард Спелирс, Шиван Фэллон

Нежные каннские зрители гуськом покидают зал на премьере, феминистские порталы негодуют из-за многочисленных графических сцен убийств женщин, а Ларс фон Триер фирменно ухмыляется. Мол, после спровоцировавшей серию обмороков сцены аборта в «Нимфоманке» вы еще ждете от меня семейное кино? Вторая по популярности (после Википедии) ссылка по запросу «Дом, который построил Джек» ведет на статью Vulture под заголовком «Насколько же в действительности жесток этот фильм?» Ответ недвусмысленен: «По шкале от “Паддингтона 2” до той кошмарной сцены освежевания в “Красном воробье” он находится скраю справа». Так что постарайтесь верно оценить свою стойкость духа: по сравнению с режимом берсерка, который включает в этом фильме Мэтт Диллон, даже красный смех Хоакина Феникса покажется вам милым.

«Братья Систерс»

В ролях: Хоакин Рафаэль Феникс, Джон Си Райли, Джейк Джилленхол, Рутгер Хауэр, Риз Ахмед, Кэрол Кейн

А вот и повод вспомнить Феникса: многоликий актер между перевоплощениями в пророков и киллеров сыграл охотника за головами Чарли Систерс, брата Элая Систерса (Джон Райли) в фильме Жака Одиара («Мое сердце биться перестало»). Когда в 2011 году вышел роман Патрика Девитта, положенный в основу фильма, его называли чрезвычайно кинематографичным; так что в успешности постановки сомнений даже не возникало. Но в данном случае второстепенный актерский состав сыграл едва ли не более решающую роль: в погоню братьев за очередной целью вмешается полисмен в исполнении Джейка Джилленхола, а их босс – не кто иной как Рутгер Хауэр. И пусть в фильме полно юмора, это все же достаточно мрачная комедия для того, чтобы Хауэр прекратил жаловаться на «отсутствие яиц» у нынешних экшнов.

«Под Сильвер Лэйк»

В ролях: Эндрю Гарфилд, Райли Кио, Тофер Грейс, Лора Ли, Заша Мэмет, Джимми Симпсон

Любой фильм, выпускаемый компанией A24, заранее обрастает ореолом культовости – даже если это дело рук абсолютного новичка. Но Дэвид Роберт Митчелл не новичок: его фильм «Оно следует за тобой» в 2014 году запустил трансформацию слэшера – жанра, в котором с 80-х, казалось бы, невозможно сказать ничего нового. И в отличие от других режиссеров, выстреливших на ниве хоррора, Митчелл резко сменил направление изысканий: «Под Сильвер Лэйк» – ироничный неонуар, в котором одни рассмотрели Линча, а другие – пресловутый «кризис второго фильма», забывая, что до «Оно следует за тобой» у режиссера был еще один полнометражный фильм, и тоже драмеди. Новинка рассказывает о юноше (Эндрю Гарфилд), пытающемся найти свою пропавшую красавицу-соседку; как водится, Тёмная Сторона Америки подсунет ему больше, чем он искал. Если любите слегка сюрреалистические фильмы о зловещей бабблгам-провинции, то это – ваш выбор.

«Смертные машины»

В ролях: Хьюго Уивинг, Роберт Шиэн, Стивен Лэнг, Джихае, Гера Хилмарсдоттир, Колин Сэмон

Всем, кого утомили антиутопии в антураже растянутых на полтора часа серий «Черного зеркала», следует дождаться релиза «Смертных машин» – ведь стимпанк как жанр в основном процветает в литературе, редко выбираясь на большие экраны. В мире «Смертных машин», придуманном фантастом Филипом Ривом, апокалипсис не закончился превращением Земли в гигантскую мотосвалку. После Шестидесятиминутной войны города не перестали существовать – они перестали стоять на месте. Их водрузили на гигантские колеса, благодаря чему Лондон может поехать, увидеть Париж и – нет, не умереть, а съесть соперника и продолжить путешествие под знаменем «муниципального дарвинизма». «Смертные машины» в постановке дебютанта Кристиана Риверса заранее радуют не только сюжетной предпосылкой, но и актерским составом – за исключением заслуженного «агента Смита» Хьюго Уивинга, это в основном молодые и не слишком примелькавшиеся лица: Роберт Шиэн («Логово монстра»), Гера Хилмар («Демоны Да Винчи») и корейская рок-певица Джихэй, дебютировавшая пару лет назад в научно-фантастической докудраме «Марс».

Для коллажа использованы кадры: http://trustnordisk.com/sites/default/files/s2imports/Z2024/public/stills/THE%20HOUSE%20THAT%20JACK%20BUILT_PHOTO%20BY%20CHRISTIAN%20GEISNAES_1.jpg © ZENTROPA ENTERTAINMENTS31 — ZENTROPA SWEDEN — SLOT MACHINE — ZENTROPA FRANCE — ZENTROPA KOLN, «Westwood: Punk, Icon, Activist» © VWI Films 2017