👑 Принцессу Диану в «Короне» сыграет старлетка
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👑 Принцессу Диану в «Короне» сыграет старлетка

от Telekritika
От Telekritika 44
Главная Кино 👑 Принцессу Диану в «Короне» сыграет старлетка

Если имя Эммы Коррин вам ничего не говорит, то уже скоро это изменится: девушка станет звездой 4 сезона сериала-лауреата «Золотого глобуса» «Корона».

Несмотря на то, что за плечами Эммы нет крупных ролей, продюсеры сделали выбор именно в ее пользу. «Она обладает невинностью и красотой молодой Дианы, а также многогранностью, которая позволит изобразить выдающуюся личность, из неизвестного подростка превратившуюся в самую влиятельную женщину своего поколения», –  утверждает шоураннер «Короны» Питер Морган.

Эмму Коррин вскоре можно будет увидеть на большом экране в фильме «Неповиновение» (Misbehaviour) о конкурсе «Мисс мира» 1970 года, который проходил на фоне очередной волны женской эмансипации. В нем соседками актрисы по площадке станут такие звезды, как Кира Найтли, Сьюки Уортерхаус и звезда «Телохранителя» Кили Хоус. Кроме того, Коррин можно будет увидеть на ТВ в сериале Epix «Пенниуорт», посвященном дворецкому Бэтмена.

В своем Instagram актриса написала, что «счастлива до луны» присоединиться к проекту, который она сама смотрела запоем. Пока у восходящей звезды лишь 2,8 тыс. подписчиков, но выход 4 сезона «Короны», съемки которого начнутся в конце 2019 года, это точно изменит.

Ранее мы рассказывали о том, что звездой приквела «Игры престолов» станет инди-музыкант и модель.

Фото: Getty Images

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