🍕 Приквел «Клана Сопрано» получил название и дату выхода

Новый фильм расскажет о временах восстаний в Ньюарке 1967 года и натянутых отношениях местных итало- и афроамериканцев. Создатели обещают показать становление молодого Тони Сопрано, а также внедрить и других персонажей «Клана Сопрано».

Сценарий написан Дэвидом Чейзом и Лоуренсом Коннером, которые создавали оригинальный сериал. Также их рука в свое время коснулась «Подпольной империи». В режиссерском кресле «Ньюарка» Алан Тейлор, снявший 9 эпизодов «Клана Сопрано» и 7 эпизодов «Игры Престолов». В «престолах» Тейлор поставил, в том числе, серию «За Стеной», отличавшуюся масштабной битвой упырей, отряда Джона Сноу и драконов.

В «Ньюарке» снимутся Майкл Гандольфини, Алессандро Нивола, Вера Фармига, Рей Лиотта, Джон Бернтал, Кори Столл, Билли Магнуссен и Джон Магаро. «Клан Сопрано» назвали пятым в списке лучших телешоу всех времен по версии TV Guide. Список вышел спустя 3 года после премьеры сериала.

Ранее «Телекритика» писала, что Майкл Гандольфини сыграет Тони Сопрано – персонажа, которого в 6 сезонах легендарного сериала играл его отец.

Фото: HBO