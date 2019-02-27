🎞 Президентом жюри Каннского фестиваля станет Иньярриту

Алехандро Гонсалес Иньярриту («Выживший», «Бердмэн») назван президентом жюри следующего Каннского кинофестиваля. Кажется, это отличный выбор со стороны организаторов – режиссер явно приносит удачу всем, с кем работает, так что не только он сам дважды завоевывал «Оскар», но и актеры всех его фильмов, за исключением «Сука любовь», номинировались на премию.

Пока неизвестно, какие деятели киноискусства составят Иньярриту компанию: полный состав жюри предположительно объявят в апреле. Сам Каннский кинофестиваль будет проходить в 2019 году с 14 по 25 мая.

«Канны – тот самый фестиваль, который был особенно важен для меня с начала карьеры. Я польщен и заинтригован тем, что в этом году мне предстоит вернуться туда с честью возглавить жюри», – цитирует режиссера Variety.

Несмотря на то, что Каннский фестиваль по-прежнему считается самым престижным в тройке Канны-Берлин-Венеция, по итогам его проведения в 2018 году «Телекритика» писала, что фестиваль потерял часть своего лоска. В частности, на мероприятиях не было замечено привычное число звезд, ссоры с Netflix не пошли на пользу атмосфере, а затраты на рекламу и визуальное оформление набережной Круазетт явно просели.

Фото: Andreas Rentz/Getty Images