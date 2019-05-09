От «Крут» до «Возмездия»: Фединчик сыграет в триллере от «2+2»
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От «Крут» до «Возмездия»: Фединчик сыграет в триллере от «2+2»

от Telekritika
От Telekritika 48
Главная Кино От «Крут» до «Возмездия»: Фединчик сыграет в триллере от «2+2»

Телеканал «2+2» снимает 4-серийный детектив «Возмездие», который расскажет историю недобросовестного адвоката. Главную роль исполнит украинский актер Андрей Фединчик.

Артур Волков – беспринципный адвокат, который выигрывает дела настоящих убийц, дельцов и негодяев. У Волкова на счету ни одного проигранного дела и ни капли угрызений совести, что приводит к трагическим последствиям. Оправданный им маньяк Павлов убивает его жену? и теперь адвокату придется найти убийцу.

От «Крут» до «Возмездия»: Фединчик сыграет в триллере от «2+2»

Команда сериала. Фото: «2+2»

«Особенность «Возмездия» в том, что это многоуровневая история. Любители детективов найдут в фильме увлекательную интригу, но под ней еще столько всего скрывается – семейные тайны, обман и предательство, личная драма, смерть. И сквозной линией – путь героя к себе, который оказался настолько извилистым, что нашем адвокату Волкову придется буквально стать другим человеком», – отмечает Лариса Марцева, креативный продюсер сериала.

В роли адвоката Андрей Фединчик, актер, известный украинскому зрителю по фильму «Круты 1918», где он сыграл брата главного героя Олексу Савицкого. Также, в касте числятся Павел Костицин («Мистические истории»), Екатерина Варченко («В воскресенье утром зелье копала»), Дмитрий Сова («Село на миллион»), Александр Пискунов («Круты 1918») и др.

Сценаристка «Киборгов» и «Дикого поля» рассказала о работе над сериалом «Поймать Кайдаша».

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