🔶 От безлюдной Украины до DZIDZIO: эклектичный лонг-лист «Золотої дзиґи»

Украинская киноакадемия сообщает о том, что сформирован длинный список претендентов на получение «украинского Оскара» – премии «Золота дзиґа».

В число полнометражных художественных фильмов, которым предстоит пройти отбор для попадания в короткий список номинантов, представлены следующие: «20/20 безлюдная страна», «11 детей из Моршина», «Пятая терапия», «Бобот и энергия Вселенной», «Брама», «Восемь», «Герой моего времени», «Горная женщина на войне», «Дикое поле», «Донбасс», «Предатель», «Когда падают деревья», «Легенда Карпат», «Лысая гора», «Город, в котором не ходят деньги», «Одесский подкидыш», «Позывной Бандерас», «Приключения святого Николая», «Свингеры», «Секс и ничего личного», «Январь-март», «Сотка», «Тайный дневник Симона Петлюры», «Черный козак», «Шляхетні волоцюги» и «DZIDZIO первый раз».

Оставляем вам самим право судить о том, какие шансы на попадание в шорт-лист имеют «Свингеры» и «Легенда Карпат» на фоне «Горной женщины» и «Донбасса». От себя лишь напомним, что вручение премии назначено на 19 апреля, а номинаций в этом году представлено 20.

Фото: B&H Film Distribution Company