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👀 Оригинальный боевик с Кейджем и Траволтой будет перезапущен

от Telekritika
От Telekritika 581
Главная Кино 👀 Оригинальный боевик с Кейджем и Траволтой будет перезапущен

Paramount Pictures собирается перезапустить боевик гонконгского режиссера Джона Ву «Без лица», в котором главные роли исполнили Джон Траволта и Николас Кейдж. В сценаристы записали Орена Узила.

Как сообщает The Hollywood Reporter, продюсером нового фильма станет Нил Моритц, ответственный за франшизу «Форсаж». Сценарий напишет Орен Узил, в активе у которого «Парадокс Кловерфилда», «Мачо и Ботан», а также еще не вышедшие «Соник» и «Детектив Пикачу 2».

Напомним, оригинальный «Без лица» увидел свет в 1997 году. Боевик Джона Ву рассказывает историю двух заклятых врагов: агента ФБР Арчера и террориста Троя. После того, как второй впал в кому, агенту ФБР приходится пересадить его лицо, чтобы внедриться в криминальный мир и узнать планы сообщников Троя.

Ранее «Телекритика» писала, что возвращение Пеннивайза на экраны принесло Warner Bros. второе место в списке лучших стартов среди хорроров.

Фото: Paramount Pictures

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