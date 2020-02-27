Опубликован трейлер фильма Сенцова и Сеитаблаева «Номера»

«UA: Культура» презентовал трейлер фильма «Номера», снятого по пьесе Олега Сенцова.

Фильм «Номера» был срежиссирован дистанционно и является уникальным явлением для украинской киноиндустрии. Над лентой работал тандем двух режиссеров — Олега Сенцова, который во время работы над фильмом находился в колонии строгого режима на севере России, и Ахтема Сеитаблаева, который помогал воплощать замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук.

Напомним, что мировая премьера фильма состоялась в рамках программы Berlinale Special юбилейного Берлинского кинофестиваля (Berlinale) при участии творческой команды фильма: режиссеров — Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева; продюсеров: Анны Паленчук, Дариуша Яблонского, Изабелли Войцик и Виолетти Каминской, композитора — Милоша Елича, режиссера монтажа — Ярослава Каминского, художника-постановщика — Кирилла Шувалова, актеров: Евгения Черникова, Агаты Ларионовой, Александры Бегмы и Виктора Андриенко.

Лента получила положительные отзывы от почетных гостей и критиков. Издания Screen Daily и Cineurope отмечают талантливую актерскую игру и пугающую пророческую актуальность событий фильма в современном мире, учитывая тот факт, что пьеса была написана Олегом Сенцовым в 2011 году, еще до заключения.

Премьера фильма «Номера» в Украине запланирована на осень 2020 года.

Фильм – копродукция Украины (435 FILMS при поддержке Министерства культуры Украины), Польши (Apple Film Production при поддержке Polish Film Institute), Чехии (Česká Televize) и Франции (Canal+).

Фото: кадр из фильма «Номера»

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