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Ограбление по-украински: вышел новый трейлер боевика «Экс»

от Telekritika
От Telekritika 735
Главная Кино Ограбление по-украински: вышел новый трейлер боевика «Экс»

1932 год, галицкие «острые козырьки» затевают ограбление почтамта, которое превращается в кровавый массакр – это новый криминальный боевик Сергея Лысенка «Экс», который выйдет на экраны в январе 2020 года.

Название фильма «Экс» отсылает к слову «эскпроприация» – принудительному сбору ресурсов, которым пользовалась Украинская военная организация (УВО) в 1930-х годах, чтобы поддерживать свою деятельность. Картина описывает события в Городке, когда группа молодых подпольщиков УВО нападает на почтовое отделение. Их планы рушатся, а ограбление оборачивается кровавой бойней.

Режиссером фильма стал Сергей Лысенко, известный своей дипломной работой «Конец каникул», снятой в Киеве с Виктором Цоем и группой «Кино». Главные роли исполнили молодые актеры Орест Пастух, Виталий Гордиенко, Роман Крывдык и Василий Колесник. Помимо них, в трейлере можно увидеть обладателя «Золотой Дзиґи» Виктора Жданова в образе святого отца.

Премьера фильма запланирована на 23 января 2020 года.

Ранее мы рассказывали, какие украинские фильмы поедут на фестиваль в Торонто.

Фото: T.T.M.

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