⚖ Объявлены победители Docudays UA
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⚖ Объявлены победители Docudays UA

от Telekritika
От Telekritika 36
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28 марта прошла церемония награждения, ведущими которой выступили менеджер культуры Анна Корягина и журналист Алексей Тарасов.

В конкурсе DOCU/Украина главный приз получил фильм Семена Мозгового «История зимнего сада» с формулировкой «работа всей жизни женщины расцветает и отражает картину природного круговорота и бесповоротных изменений».

Главный приз конкурса DOCU/Мир достался фильму «Голоса моря» британки Ким Хопкинс («за мощных, трогательных и теплых персонажей, за любовь, которая побеждает все, за чувствительную камеру, которая создает гармонию героев»).

Специальную награду конкурса DOCU/Мир получила совместная работа Евгении Останиной и Зоси Родкевич «Белая мама» («за героиню, которая дает нам надежду и веру в то, что нам хватит сил справиться с жизненными трудностями»).

В программе DOCU/Коротко победила лента Ацуши Куваями «Рождение дружбы», а специальная награда досталась Марии Стояновой и ее фильму «Над Стиксом». В категории Rights Now! отличился фильм Ганса Блока и Морица Ризевика «Чистильщики» (спецнаграда ушла фильмам «Запись продолжается» и «Когда ягнята становятся львами»). Студенческое жюри отдало свой приз фильму Андрея Литвиненко «Заповедник Аскания».

Подробнее о том, чему были посвящены самые громкие фильмы этого фестиваля, читайте в нашем материале.

Фото: http://docudays.ua

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