🌟 Объявлен новый состав Оскаровского комитета
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🌟 Объявлен новый состав Оскаровского комитета

от Дмитрий Чичкан
От Дмитрий Чичкан 19
Главная Кино 🌟 Объявлен новый состав Оскаровского комитета

11 марта Национальный союз кинематографистов Украины, Ассоциация продюсеров Украины и Государственное агентство Украины по вопросам кино определились с новым составом Украинского оскаровского комитета.

В голосовании принимали участие 80 членов общественного совета Оскаровского комитета. В совет вошли украинские кинематографисты – члены Европейской киноакадемии, участники фестивалей класса «А» и кинокритики – члены ФИПРЕССИ. Каждый голосующий мог назвать до 5 кандидатов. Наибольшее количество голосов набрал Алик Шпилюк, благодаря чему стал главой обновленного комитета. Секретарем переизбрали Ольгу Олещенко.

В состав Оскаровского комитета войдут 16 деятелей кино:

  • Алик Шпилюк, кинокритик
  • Валентин Васянович, режиссер («Уровень черного»)
  • Денис Иванов, руководитель «Артхаус Трафик»
  • Александр Гусев, кинокритик
  • Сергей Лозница, режиссер («Счастье мое», «Донбасс»)
  • Роман Бондарчук, режиссер («Украинские шерифы»)
  • Дмитрий Десятерик, кинокритик
  • Юлия Синкевич, генпродюсер ОМКФ
  • Мирослав Слабошпицкий, режиссер («Племя»)
  • Андрей Халпахчи, гендиректор кинофестиваля «Молодость»
  • Катерина Слипченко, кинокритик
  • Сергей Степанский, звукорежиссер
  • Дмитрий Сухолиткий-Собчук, режиссер («Штангист»)
  • Сергей Тримбач, кинокритик
  • Елена Ершова, кинопродюсер
  • Алексей Першко, кинокритик

Оскаровский комитет занимается отбором отечественных фильмов, которые могут представлять страну в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Со времен независимости ни один украинский фильм не попал в лонглист кандидатов номинации. В прошлом году комитет выбрал «Донбасс» Сергея Лозницы, но он также не прошел отбор.

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