🌟 Объявлен новый состав Оскаровского комитета

В голосовании принимали участие 80 членов общественного совета Оскаровского комитета. В совет вошли украинские кинематографисты – члены Европейской киноакадемии, участники фестивалей класса «А» и кинокритики – члены ФИПРЕССИ. Каждый голосующий мог назвать до 5 кандидатов. Наибольшее количество голосов набрал Алик Шпилюк, благодаря чему стал главой обновленного комитета. Секретарем переизбрали Ольгу Олещенко.
В состав Оскаровского комитета войдут 16 деятелей кино:
- Алик Шпилюк, кинокритик
- Валентин Васянович, режиссер («Уровень черного»)
- Денис Иванов, руководитель «Артхаус Трафик»
- Александр Гусев, кинокритик
- Сергей Лозница, режиссер («Счастье мое», «Донбасс»)
- Роман Бондарчук, режиссер («Украинские шерифы»)
- Дмитрий Десятерик, кинокритик
- Юлия Синкевич, генпродюсер ОМКФ
- Мирослав Слабошпицкий, режиссер («Племя»)
- Андрей Халпахчи, гендиректор кинофестиваля «Молодость»
- Катерина Слипченко, кинокритик
- Сергей Степанский, звукорежиссер
- Дмитрий Сухолиткий-Собчук, режиссер («Штангист»)
- Сергей Тримбач, кинокритик
- Елена Ершова, кинопродюсер
- Алексей Першко, кинокритик
Оскаровский комитет занимается отбором отечественных фильмов, которые могут представлять страну в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Со времен независимости ни один украинский фильм не попал в лонглист кандидатов номинации. В прошлом году комитет выбрал «Донбасс» Сергея Лозницы, но он также не прошел отбор.