🌟 Объявлен новый состав Оскаровского комитета

В голосовании принимали участие 80 членов общественного совета Оскаровского комитета. В совет вошли украинские кинематографисты – члены Европейской киноакадемии, участники фестивалей класса «А» и кинокритики – члены ФИПРЕССИ. Каждый голосующий мог назвать до 5 кандидатов. Наибольшее количество голосов набрал Алик Шпилюк, благодаря чему стал главой обновленного комитета. Секретарем переизбрали Ольгу Олещенко.

В состав Оскаровского комитета войдут 16 деятелей кино:

Алик Шпилюк , кинокритик

Валентин Васянович , режиссер («Уровень черного»)

Денис Иванов , руководитель «Артхаус Трафик»

Александр Гусев , кинокритик

Сергей Лозница , режиссер («Счастье мое», «Донбасс»)

Роман Бондарчук , режиссер («Украинские шерифы»)

Дмитрий Десятерик , кинокритик

Юлия Синкевич , генпродюсер ОМКФ

Мирослав Слабошпицкий , режиссер («Племя»)

Андрей Халпахчи , гендиректор кинофестиваля «Молодость»

Катерина Слипченко , кинокритик

Сергей Степанский , звукорежиссер

Дмитрий Сухолиткий-Собчук , режиссер («Штангист»)

Сергей Тримбач , кинокритик

Елена Ершова , кинопродюсер

Алексей Першко, кинокритик

Оскаровский комитет занимается отбором отечественных фильмов, которые могут представлять страну в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Со времен независимости ни один украинский фильм не попал в лонглист кандидатов номинации. В прошлом году комитет выбрал «Донбасс» Сергея Лозницы, но он также не прошел отбор.