📱 Новое «Черное зеркало»? Трейлер «Осмоса» от Netflix

Трейлер «Осмоса» (Osmosis) от Netflix показывает будущее в традиционном для мрачной фантастики антураже high tech, low life. По сюжету, на рынке появляется новое приложение для знакомств: собрав информацию о пользователе, оно находит его настоящую любовь. Вот только цена такой любви многим покажется слишком высокой. По первым кадрам новый сериал напоминает отдельные эпизоды «Черного зеркала» – тот же Arkangel, – только это шоу родом из Франции. Главные роли исполнили Уго Бекер («Черный барон») и Агата Боницер («Спящая красавица»).

Похожий сюжет недавно показывали и в спродюсированном Джорданом Пилом сериале «Странный город», только он, в свою очередь, пародировал стандарты знаменитой антиутопии Чарли Брукера.

Дата выхода «Осмоса» пока не объявлена. А если вы не прочь засесть за новинки сериального производства уже сейчас, читайте наш гид по мартовским премьерам. А рецензию на спецвыпуск «Черного зеркала» под названием «Брандашмыг» можно найти по ссылке.

Фото: Netflix