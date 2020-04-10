Netflix назвал самый популярный сериал платформы за последние 2 недели

Документальный сериал «Король тигров» стал одним из популярнейших в истории оригинальных шоу Netflix. Об этом пишет Variety.

По оценкам аналитической компании Nielsen, документальный сериал за первые 10 дней с момента выхода посмотрели 34,3 млн уникальных зрителей в США. Это больше, чем у третьего сезона «Очень странных дел», который привлек 36,3 млн за аналогичный 10-дневный промежуток. В среднем за минуту «Король тигров» собирал 19 млн зрителей США с 20 по 29 марта.

Когда 20 марта состоялась премьера «Короля тигров», дела обстояли не очень удачно: в первый день средняя аудитория шоу составила 280 тыс. зрителей в США и достигла 741 тыс. уникальных зрителей. Но популярность сериала быстро нарастала: среднесуточная минутная аудитория «Короля тигров» выросла до 1 млн к третьему дню; 2 миллиона к седьмому дню; и 4 миллиона к девятому дню.

Согласно собственному рейтингу Netflix, Tiger King является самым популярным наименованием в США за последние две недели.

Сериал «Король тигров» рассказывает реальную историю Джо Шрибвогеля по прозвищу «Экзотик» — владельца зоопарка в Оклахоме. Против него выступила активистка в защиту прав животных и владелица некоммерческой организации Big Cat Rescue («Спасение больших кошек») Кэрол Баскин. Позднее Шрибвогеля обвинили в убийстве Баскин.

Напомним, в течение 2019 года стриминговые платформы значительно нарастили линейку реалити-шоу. Данный вид контента стал вторым по популярности, а лидирует документальное кино.

Фото: Netflix

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