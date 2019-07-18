▶ Неизвестный устроил пожар в аниме-студии KyoAni

Поджигателем оказался 41-летний японец, которого полиция задержала на месте преступления. Мужчина также пострадал и сейчас находится в больнице. Мотивы его поступка пока неизвестны. Об этом сообщает THR.

На данный момент тушением огня заняты около 30 пожарных расчетов. Больше всего от пламени пострадали второй и третий этажи, но основные очаги уже ликвидированы. Очевидцы сообщают, что до пожара они слышали звук, похожий на хлопок.

Студия Kyoto Animation занимается выпуском аниме-фильмов и сериалов с 1981 года. Основные офисы находятся в Киото и Токио, в них работает около 160 человек персонала.

Известность KyoAni принес 13-серийный аниме-сериал Air. К числу узнаваемых работ студии относятся «Стальная тревога? Фумоффу», Kanon, Clannad, «Меланхолия Харухи Судзумии». Также в 2017 году Netflix приобрел права на трансляцию их сериала Violet Evergarden.

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