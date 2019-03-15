⚡Не стало известного украинского режиссера, снявшего «Столетие Якова» для «1+1»

Ему было 62 года. Согласно информации в сети, режиссер умер после продолжительной болезни. О печальном известии сообщается также на сайте Национального союза кинематографистов Украины.

Игорь Иванов окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого.

Как оператор он снял более двух десятков игровых и документальных фильмов («Прощай, СССР», «Седьмой лепесток», «Сюрприз», «Старики-полковники» и другие). Среди самых известных фильмов и сериалов, над которыми работал Иванов, такие картины, как «Девушка с персиками», «Оранжевая зима», «Исповедь Дон Жуана», «Колье для снежной бабы», «Шанс на любовь» и другие.

Он был награжден премиями на престижных кинофестивалях в Берлине, Валенсии, Страсбурге. В 2018-м был удостоен статуэтки «Телетриумф» в номинации «Оператор телефильма/мини-сериала (до 4 серий)» за работу над драмой «Столетие Якова».

Прощание с Игорем Валентиновичем состоится 16 марта в 11:00 в Доме кино (г. Киев, ул. Саксаганского, 6).