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🔍 Настоящий украинский детектив: первый трейлер сериала «Прятки»

от Telekritika
От Telekritika 444
Главная Кино 🔍 Настоящий украинский детектив: первый трейлер сериала «Прятки»

Телеканал ICTV опубликовали первый трейлер украинского нуарного сериала «Прятки». 8-серийный проект полгода путешествовал по фестивалям, прежде чем добраться до родных экранов.

Сюжет «Пряток» вращается вокруг исчезновения маленькой девочки. Ребенок пропал во время игры с отцом, а позднее ему прислали видеоролик, где дочка держит табличку с загадочной комбинацией цифр. Детективам предстоит найти девочку и не попасть в чью-то изощренную игру.

Весной этого года «Прятки» стали первым украинским проектом, отобранным для показа на престижной конференции MIPDrama Buyers Summit в Каннах. 

Сериал презентуют уже 16 сентября на Kiev Media Week. Когда он выйдет на канале ICTV, пока неизвестно.

Летом «Телекритика» взяла интервью у сценариста проекта Симора Гласенко, который рассказал о стилистике сериала и учебе у голливудских авторов.

Фото: ICTV

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