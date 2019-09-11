🔍 Настоящий украинский детектив: первый трейлер сериала «Прятки»

Сюжет «Пряток» вращается вокруг исчезновения маленькой девочки. Ребенок пропал во время игры с отцом, а позднее ему прислали видеоролик, где дочка держит табличку с загадочной комбинацией цифр. Детективам предстоит найти девочку и не попасть в чью-то изощренную игру.

Весной этого года «Прятки» стали первым украинским проектом, отобранным для показа на престижной конференции MIPDrama Buyers Summit в Каннах.

Сериал презентуют уже 16 сентября на Kiev Media Week. Когда он выйдет на канале ICTV, пока неизвестно.

Летом «Телекритика» взяла интервью у сценариста проекта Симора Гласенко, который рассказал о стилистике сериала и учебе у голливудских авторов.

Фото: ICTV