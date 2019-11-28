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На Подоле откроют новый артхаус-кинотеатр

от Telekritika
От Telekritika 164
Главная Кино На Подоле откроют новый артхаус-кинотеатр

Основатель отеля BURSA Василий Гроголь и сооснователь фестиваля «86» Илья Гладштейн создают новый кинотеатр в Киеве, который будет показывать артхаусное и украинское кино.

Камерный кинотеатр «KINO42» будет рассчитан на 42 зрителя. Зал кинотеатра находится в здании отеля BURSA на Константиновской, 11. Владельцы планируют показывать независимое, авторское и украинское кино.

«После закрытия трех кинотеатров за последний год авторское кино в Киеве стало бездомным. Мы задумали КИНО42 как новый дом для кино; место, где его не только смотрят, но и обсуждают, и даже создают», – говорит Илья Гладштейн.

«У меня была давняя мечта – открыть маленький кинотеатр и показывать классные фильмы, не быть зависимым от выбора, просто крутить то, что нравится. Я познакомился с Ильей, и здесь все совпало – появился человек, который наполнит дом кино», – делится Василий Гроголь.

Открытие кинотеатра состоится 4 декабря.

Напомним, недавно Илья Гладштейн вместе с режиссером Надеждой Парфан получили премию «Киноколо» за фильм «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго».

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