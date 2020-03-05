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На «Громадському» покажут фильм о подростках Донбасса

от Telekritika
От Telekritika 438
Главная Кино На «Громадському» покажут фильм о подростках Донбасса

Авторы и исполнители проекта – ученики местных школ Попасной, Бахмута и Николаевки.

Киноверсию спектакля с подростками Донбасса «Місто з собою» покажут на «Громадському». Об этом сообщила пресс-служба.

Премьера ленты состоится 5 марта в 23:15. Это киноверсия спектакля-инсталляции немецкого режиссера Георга Жено, построенной на рассказах школьников о жизни в маленьких городах, которые находятся у линии фронта. Драматурги спектакля: художественный руководитель PostPlayТеатра – Дэн Гуменный, шеф-драматург PostPlayТеатра – Анастасия Косодий и руководитель литературно-драматического отдела Львовского театра кукол – Андрей Бондаренко. Оператор киноверсии – Антон Яремчук.

«Работая над постановкой каждой из трех частей спектакля в трех городах Донбасса, мы фиксировали различные эмоциональные и остроумные истории детей, которые, на мой взгляд, показывают их жизни и взросление в Донбассе. За эти 24 минуты (столько длится фильм) можно уловить суть нашего спектакля, которую мы показали в рамках гастрольного тура по Украине и Германии », – объясняет режиссер и художественный руководитель проекту Георг Жено.

Авторами и исполнителями проекта «Місто з собою» – стали ученики местных школ Попасной, Бахмута и ​​Николаевки.

Напомним, ранее стало известно, что в апреле 2020 начнутся съемки второй части фильма «Иловайск 2014».

Фото: Стас Юрченко

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