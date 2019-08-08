Моника Левински спродюсирует «Американскую историю преступлений»

Третий сезон сериала-антологии воспроизведет события 1998 года, когда был обнародован факт сексуальной связи между 49-летним Биллом Клинтоном и 22-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински. На роль Левински заявлена Бини Фельдштейн (сестра Джоны Хилла), а госслужащую Линду Трипп, которая опубликовала запись разговора президента и его любовницы, сыграет Сара Полсон. Сама Левински вошла в число продюсеров сериала. Об этом сообщает The Guardian.

Напомним, что Моника Левински устроилась стажером в Белый дом в 1995 году. Во время работы в президентской резиденции у нее завязались отношения с Биллом Клинтоном. Обнародование записей коллегой Левински привело к государственному скандалу и импичменту президента.

Первый сезон «Американской истории преступлений» вышел в 2016 году и рассказывал о деле О. Джея Симпсона, которого обвиняли в убийстве бывшей жены и ее любовника. Второй сезон сфокусировался на резонансном убийстве Джанни Версаче и вышел на экраны в 2018 году. Третий сезон планируют показать в сентябре 2020 года.

Ранее стало известно, что создатели «Игры Престолов» подписали соглашение с Netflix.

Фото: Clinton White House