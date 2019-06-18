▶ «Меланхоличка»: грусть как политический протест?

У дебютного фильма Сюзанне Гайнрих «Меланхоличка» очень даже убедительная история – он успел засветиться на Берлинале, Роттердамском кинофестивале и 48-й «Молодости». К слову, на киевском кинофесте картина оказалась во внеконкурсной программе Forma – за «смелые киноэксперименты, которые расширяют представление зрителей о современном кинематографе».

Главная героиня, грустная и с виду совершенно безэмоциональная девушка, все время попадает в странные и комичные ситуации. В принципе, режиссер задалась совершенно очевидными вопросами для современного человека, но ответила на них довольно оригинальным образом: возможно, меланхолия не так уж плоха, как кажется, и является не болезненно-угнетенным состоянием, а, например, политическим высказыванием?

Главная героиня «Меланхолички» бредет по городу, ища место для ночлега. Она знакомится с молодым человеком, для которого секс – это «просто еще один рынок». Ее попытка написать книгу не выходит за рамки первого предложения второго раздела. Ей нет места между художественными галереями, студиями йоги и постелью незнакомцев. Вместо того, чтобы приспособиться к заданной реальности, девушка начинает рассматривать свою депрессию как политическую проблему. И все это чертовски смешно.

Безусловно, речь о «разочаровавшихся двадцатилетних», которые уже успели разочароваться в жизни, развестись и даже потерять способность писать. Любое слово кажется нашей главной героине банальностью, а мысль – глупостью, пока она не наткнется на термин «эмоциональный капитализм». Изучение того, как эмоциональная и экономическая сферы формируют друг друга в позднем капитализме, дали толчок к дальнейшему изучению темы. Тогда и возникла мысль, что личное не может оставаться личным. Оно политическое. Оно имеет воздействие и с ним должны считаться. И дальше будет еще веселее.

Смотрите «Меланхоличку» с 20 июня в кинотеатре «Жовтень»и следите за страницей события в Facebook.

Фото: Kinove