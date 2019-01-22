👁📺 Матрешки, комиксы и футуризм: 10 новых сериалов февраля

Две адаптации комиксов, сериал с Дэниелом Рэдклиффом в роли ангела, шутки ниже пояса от звезд Saturday Night Live и будни пиарщиков: это и многое другое телеканалы со стриминговыми сервисами готовятся презентовать зрителям в феврале.

1 февраля

«Матрешка» (Russian Doll)

В ролях: Наташа Лионн, Юл Васкес, Грета Ли, Элизабет Эшли, Чарли Барнетт

Каких только вариаций «Дня сурка» мы не видели в последние годы – от «Матрицы времени» до «Счастливого дня смерти». Логичным продолжением тренда должен был стать сериал, построенный на все той же теме – умирающая раз за разом героиня (мужчины почему-то перестали попадать в аналогичную ситуацию) оживает в «точке сохранения», как в компьютерной игре, и пытается понять, как разорвать этот порочный круг. В «Матрешке» от Netflix роль такой заблудшей души исполняет Наташа Лионн (Ники из «Оранжевый – хит сезона»): ее героиня Надя говорит с неопределенным восточноевропейским акцентом и ведет себя ровно так, как представляют себе в новых сериалах эмигрантов из означенного региона. (Вспомните хоть «Романовых».) Лионн также выступила в роли шоураннера – на пару с Эми Полер из «Парков и зон отдыха», – и, по-видимому, создала неплохое зрелище для любителей параноидально-черных комедий.

«Всегда ведьма» (Siempre Bruja: Always a Witch)

В ролях: Анджели Гавириа, Себастиан Эслава, Луис Фернандо Хойос

«Сабрина в шоке», – гласит самый популярный комментарий под трейлером нового шоу Netflix. Еще бы: там, где «Леденящие душу приключения Сабрины» натужно строили сюжет вокруг общественно-важных тем и diversity, этой колумбийской новинке даже не надо прикладывать усилий – речь пойдет об афро-латиноамериканской девушке из Картахены, которая неожиданным образом оказывается ведьмой, телепортировавшейся прямиком из XVII века. Ей нужно вернуться обратно в прошлое, чтобы спасти своего возлюбленного – но выясняется, что даже в наши дни есть люди, которые не прочь погреться у костра инквизиции. «Всегда ведьма» выглядит как продукт начала 2000-х, и это не укор: в то время как ребут любимых многими «Зачарованных» оказался странной штукой – ни ностальгической, ни современной, – милая колумбийская поделка претендует на то, чтобы быть более аутентичной и душевной.

5 февраля

«Американская душа» (American Soul)

В ролях: Синква Уоллс, Джейсон Дирден, Кристофер Джефферсон, Кэтлин Никол, Келли Прайс

Хотите снова погрузиться в индустрию развлечений 1970-х – не такую темную и порочную, как в «Двойке», но тоже опасную? Тогда добро пожаловать в Голливуд Дона Корнелиуса – ведущего культового американского шоу Soul Train, которому и посвящен новый сериал BET, частично основанный на реальных событиях. Передача стала главной площадкой для популяризации афроамериканских исполнителей (хотя иногда на шоу попадали и белые – например, Дэвид Боуи), а также воспитала целое поколение телепрофессионалов – от операторов до менеджеров, которым из-за расизма не так-то просто было устроиться на мейнстримный канал. Судя по списку ролей второго плана, в «Американской душе» мы увидим как минимум Мишель Уильямс из Destiny’s Child в роли Дайаны Росс и Габриэль Деннис из «Люка Кейджа» в роли Тины Тернер. Интересно, доживет ли шоу и до 80-х, когда пожилому революционеру Корнелиусу приходилось с удивлением объявлять выходы парней вроде Run D.M.C., играющих новомодный хип-хоп?

8 февраля

PEN15

В ролях: Майя Эрскин, Анна Конкл, Муцуко Эрскин, Дилан Гейдж, Тэйлор Николс

Трио The Lonely Island, пародирующее типичные бойз-бэнды и прославившееся уморительными песнями от имени парней, попадающих в неловкие интимные ситуации, наконец-то получит женскую версию. И нет, это не очередное творение Лины Данэм: трое участников The Lonely Island спродюсировали новый сериал Hulu, созданный комедийными актрисами Майей Эрскин и Анной Конкл. В «PEN15» они играют себя 13-летних, сдергивая с 2000-х покрывало ностальгии и обнажая то, чем для миллениалов это время было в действительности: куча комплексов, странный макияж, дурацкая музыка (только подумайте – поклонники Limp Bizkit и впрямь считали себя более продвинутыми, чем фанаты поющей Пэрис Хилтон!) и зацикленность на сексе. В одном лишь трейлере родители героинь дважды входят без стука в комнату в самый неподходящий момент – но никто и не обещал, что будет легко. Если красноречивому глаголу «cringe», так и не получившему внятный перевод (что-то вроде «поежиться, испытав жгучий стыд за другого человека») и нужно было телевоплощение, то PEN15 – это именно оно.

12 февраля

«Чудотворцы» (Miracle Workers)

В ролях: Дэниел Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Висванатхан, Джон Басс, Каран Сони

Без нового сериала с голливудскими звездами теперь не обходится ни один сезон. И пусть порой сами сериалы (как «Первые люди» с Шоном Пенном) или их звезды (Джулия Робертс в «Возвращении домой») покидают горизонт после первого же сезона, тренд остается в силе. «Чудотворцы» могут похвастаться аж двумя актрерами А-класса: Стивом Бушеми и Дэниелом Рэдклиффом. И кажется, нам пора привыкнуть к абсурдно-комедийной стороне последнего – еще не забылся «Человек-швейцарский нож», как в 2019-м нас ждут «Пушки Акимбо» с ним в главной роли – бесшабашный экшн в духе фильма «Пипец». В «Чудотворцах» же Рэдклифф изобразит ангела на побегушках у, как не сложно догадаться Бога – в исполнении, как не сложно догадаться, Бушеми; его цель на ближайший квартал – ни много ни мало, предотвратить гибель человечества. Пока что небесную канцелярию удалось достойно воплотить только создателям «Лучшего мира» (только не напоминайте нам о «Годе жизни по-библейски» или «Меня зафрендил бог»), так что «Чудотворцам» есть куда стремиться.

13 февраля

«Странный город» (Weird City)

В ролях: Энтони Холидэй, Синти Ву, Майкл Сера, Лаверна Кокс, Пэм Мерфи

Сангвиники заслужили свою версию «Черного зеркала» – и YouTube Premium создал ее под руководством продюсера Джордана Пила («Прочь»). «Странный город» существует на стыке социальной фантастики и отчаянных комедий о миллениалах – судя нашим последним подборкам, последние пора выделить в самостоятельный жанр. Это антология с рамочным сюжетом: после того, как в недалеком будущем исчез средний класс, население мегаполиса Вирд-сити разделилось на убер-богатых и бедняков. Первые могут позволить себе, например, подобрать пару по ДНК-тесту – порой с уморительным результатом; в общем, это киберпанк, который мы заслужили. В прошлом году YouTube Premium отметился запуском очень разноплановых шоу, включая сай-фай «Происхождение» с Томом Фелтоном и ребут «Карате-кида», но именно «Странный город» обещает стать для платформы грандиозным прорывом.

15 февраля

«Роковой патруль» (Doom Patrol)

В ролях: Эйприл Боулби, Дайан Герреро, Джоиван Уэйд, Брендан Фрэйзер, Алан Тудик, Тимоти Далтон

Мы уже рассказывали о том, что именно предлагает зрителю и с какими проблемами сталкивается новая стриминговая платформа DC Universe. А вот и ее очередное детище: действие «Рокового патруля» происходит после событий «Титанов», а речь идет об очередной пестной команде супергероев с экс-Бондом Тимоти Далтоном в качестве предводителя. Жаль, что красавчика Мэтта Бомера из «Американской истории ужасов» мы не увидим – он лишь озвучил Негатива, с головы до ног замотанного бинтами. И кстати о негативе: на удивление, в комментариях к тизеру «Рокового патруля» царит мир и приязнь, а количество дизлайков не превышает число лайков вдвое, как было с «Титанами». Быть может, дело в том, что DC сразу выкатили ролик с шутками и прибаутками, не дожидаясь, пока зрители привыкнут к живым воплощениям героев комикса и их фирменным приколам. Что ж, это сработало.

«Академия Амбрелла» (The Umbrella Academy)

В ролях: Эллен Пейдж, Том Хоппер, Робетр Шихан, Эйдан Галлахер, Мэри Джей Блайдж

В один день с «Роковым патрулем» выйдет еще один отпрыск комикс-индустрии – «Академия Амбрелла» снят по одноименной серии Dark Horse Comics и рассказывает, конечно же, о команде супергероев. Они собрались вместе при необычных (даже по меркам супергеройских комиксов) обстоятельствах: родившись а-ля «Мидвичские кукушки» в один день у разных женщин, которые за день до того однозначно не были беременны, и попав под опеку миллиардера сэра Реджинальда Харгривса, создавшего для супер-детей специализированную академию. Все это великолепие придумал лидер некогда популярной группы My Chemical Romance Джерард Уэй, а для Netflix адаптировал Джереми Слэйтер – надеемся, получилось у него лучше, чем с «Тетрадью смерти».

21 февраля

«Пиарщица» (Flack)

В ролях: Анна Пэкуин, Софи Оконедо, Женевьев Энджелсон, Брэдли Уитфорд, Аринзе Кене

В забавном тизере, снятом от лица некоего селебрити, героиня Анны Пэкуин («Она же Грэйс») тащит вас из гостиничного номера, где недавно бушевала небольшая оргия, на некую торжественную церемонию. Синопсис намекает, что пока пиарщица по имени Робин виртуозно жонглирует чужими жизнями, собственная жизнь валится у нее из рук. Итак, ликуйте, фанаты завершившегося «Скандала»: перед вами снова сериал об антикризисном менеджере, только на этот раз – с уклоном в комедию. Создал его для Pop W британский сценарист Оливер Лэнсли, ранее написавший «Кухню» для BBC. Постоянная звезда BBC Софи Оконедо («Праздник мая») сыграла суровую начальницу Робин, а роль бойфренда главной героини досталась звезде «Безбашенных» Аринзе Кене.

22 февраля

«Комендантский час» (Curfew)

В ролях: Адам Броуди, Билли Зейн, Миранда Ричардсон, Эдриан Лестер, Шон Бин, Фиби Фокс, Роберт Гленистер

Следом за «Судными ночами» грядет очередная антиутопия о тоталитарном правительстве, пускающем граждан в расход ради массового развлечения. И, судя по трейлеру, развлечением будет не просто гладиаторский бой, а гладиаторская гонка. Кроме того, в конце ролика некое существо, напоминающее мутанта из би-муви, сбивает с ног героя Эдриана Лестера – но создатели «Комендантского часа» пока хранят молчание о подобных сюрпризах сериала. Шон Бин, как обычно, вооружен и очень опасен, а остальные актеры явно с трудом сдерживают вопрос «мы точно в будущем, а не в 90-х?» Судя по всему, Sky One, давший миру пролетарскую «Игру престолов» в виде «Британии», теперь произведет на свет «Голодные игры» для реднеков.

Для коллажа были использованы кадры: https://www.slashfilm.com/miracle-workers-trailer/; © 2018 Turner Broadcasting System, Inc. A Time Warner Company. All Rights Reserved; https://www.youtube.com/ watch?v=5JG-TNPkV8k © 2018 DC Entertainment