🐝«Максим Оса» выходит из производственного ада с новым режиссером

Совет по государственной поддержке кинематографии поддержал просьбу создателей картины «Максим Оса» и утвердил нового человека на место режиссера. Им стал Мирослав Латык, известный по работе над веб-сериалом «5baksiv.net».

«Максим Оса» – экранизация комикса украинского автора Игоря Баранько, который рассказывает о казаке, вернувшемся из похода на татар. Дома его не признают, так как считают погибшим, и даже насыпали могилу. «Мертвый» казак ввязывается в расследование убийства в доме местного пана и сталкивается с оборотнями и прочей мистикой украинского фольклора.

Проект амбициозного кинокомикса был поручен кинокомпании HanzhonkovFilm в 2013 году, которая за время разработки фильма сменила нескольких продюсеров и постановщиков. Подробно эту историю рассказал экс-режиссер «Максима Осы» Иван Сауткин у себя на странице в Facebook. В своем посте он защитил Госкино, подробно описал шестилетнее страдание проекта и его причиной назвал бездарность продюсеров.

«“Максим Оса” пал жертвой продюсерской бездарности. Проект сменил пять продюсеров и вклад каждого из них работал не на пользу, а во вред проекту. Я вынужден был отказаться от участия в проекте поскольку в сложившихся обстоятельствах не вижу возможности воплотить в жизнь замысел фильма, а менять его не хочу», – пишет режиссер в своем сообщении.

Новоизбранный режиссер проекта Мирослав Латык поделился своим мнением по поводу стилистики фильма, назвав визуал Сауткина «марвеловским» и предложив снимать «Максима Осу» более нуарно, в стиле DC Universe. Дату сдачи проекта перенесли на лето 2020 года.

Тем временем, СТБ определились с датой выхода продолжения «Крепостной».

Фото: PRONTO FILM