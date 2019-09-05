🍔 Le big mac от Паттинсона: Netflix в Венеции

Год за годом оригинальные фильмы от Netflix штурмуют европейские фестивали класса А. Этот фактор становится важным для крупных авторов кинематографа, которых все больше в обойме популярного стриминга. Пример этому – осенние премьеры Скорсезе, Содерберга и Баумбаха под флажком Netflix. Возможности, полная авторская свобода («Ирландец» будет длиться три часа) и бюджеты – все привлекает мастодонтов движущихся картинок. Но подпись Netflix под фильмом означает его выход прямиком в сеть, игнорируя традиционный прокат, из-за чего таким картинам нет хода в Канны. Выходом становится более лояльный фестиваль в Венеции.

«Король», Дэвид Мишо

Антивоенная драма о становлении

Неделю назад в сети появился идеально смонтированный трейлер «Короля» Дэвида Мишо. Кадры от Адама Аркапоу («Макбет»), сотрудничество двух талантливых австралийцев Мишо-Эдгертон и актерская армия во главе с Тимоти Шаламе – все откровенно указывало на новую удачную экранизацию Шекспира. Но взрыв не прогремел.

Критик Дэвид Эрлих из Indiewire отмечает: «”Король” Дэвида Мишо так жаждет быть бесцеремонным эпосом о наследственном насилии и силе коррупции, что теряет из виду богатую историю о взрослении в своей основе. Хорошему человеку тяжело быть королем, а королю – труднее быть хорошим человеком – эта идея только кажется актуальной лишь для современного мира, но она была правдой для всех в последние 600 лет, и «Король» не может предложить ничего особо нового по этому вопросу.»

Фильм года в перспективе превратился в фундамент для Тимоти Шаламе в номинации на актерский «Оскар». Не исключено, что Netflix намеренно не пошли с «Королем» в конкурс, чтобы пропустить Тимми на будущие статуэтки, понимая, что у Мишо и Эдгертона не получилось сделать фильм достойным ребутом классических картин Лоуренса Оливье и Кеннета Брана.

«Игра актеров также заслуживает формата большого экрана, возглавляемая вписавшимся в роль Генриха V Тимоти Шаламе, вынужденного в одночасье трансформироваться из «разгильдяя», бродящего в обыкновенной таверне лондонского квартала Истчип, в неохотного монарха», – пишет Дэвид Руни из THR.

Помимо прочего, критики отметили неуклюжий французский акцент и буйную шевелюру светлых волос Роберта Паттинсона, исполнившего роль французского принца. Критик из The Hollywood Reporter сравнивает его с Куртом Кобейном, а все тот же Дэвид Эрлих – с французским официантом из Симпсонов.

Суммируя отзывы, у Мишо и Эдгертона получилась красивая антивоенная драма о становлении лидера, а у Тимоти Шаламе – очередная номинация на «Оскар».

«Брачная история», Ноа Баумбах

Грандиозный финал мамблкора

Ной Баумбах не стреляет громкими премьерами, но с Netflix он успел побывать на Каннском кинофестивале в 2017 году. В этот первый и единственный каннский год стриминг привез «Истории семьи Майровиц», которая была тепло принята критиками. Теперь, взявшись за руки, Баумбах и Netflix грандиозно заходят в Венецию.

Почти 100%-й рейтинг от критиков выводит фильм в главные претенденты на «Золотого льва». Эрик Кон отмечает иной взгляд на бракоразводный процесс молодой семьи: «Ирония «Брачной истории» заключается в том, что сюжет больше связан с особенностями процесса развода – с тем, как сложные законности разворачиваются в мягких залах заседаний и в суровых залах судебных заседаний, что противоречит хрупким обстоятельствам».

В актерские номинации на «Оскар» явно устремятся Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер. По мнению Ричарда Лоусона из Vanity Fair, они более чем справились со своими ролями: «Конечно, кино, подобное этому, живет или умирает своими ведущими актерами. К счастью, Йоханссон и Драйвер более чем справились со своей задачей. Каждый получает поразительный сольный эпизод: у Йоханссон есть захватывающий монолог в начале фильма, в то время как у Драйвера… не хочу портить ожидание спойлерами, но у него есть большая сольная сцена, которая лишает слов. Для Драйвера эта роль – дальнейшее расширение привлекательности, и определенно более взрослая роль для Йоханссон, чем была у нее когда-либо. Простите мою глупость, но оба имеют большой потенциал на награды».

«Брачная история», несмотря на тему развода и его осознания, изобилует комическими приемами. Это не комедия, но и не полноценная драма. Лоусон считает, что Баумбах, в какой-то мере воплотил свой личный опыт развода: «Я не хочу делать слишком много выводов о том, что Баумбах заимствовал из своей собственной жизни, но если он внезапно властный и эгоистичный режиссер, то это что-то вроде акта саморефлексии, возможно, даже искупления».

В целом, пронизанный жизнью и иронией фильм двигается к своему «Золотому льву», Ноа Баумбах к первой режиссерской номинации на «Оскар», а Йоханссон и Драйвер к борьбе за актерские премии (включая все ту же награду академиков).

«Прачечная», Стивен Содерберг

Сатирическая комедия о деньгах

Стивен Содерберг в последнее время выпускает фильмы чуть ли не каждый год, но нельзя сказать, что их никто не ждет. За выходом «Прачечной» следили как минимум с мая. Поклонники режиссера надеялись на примирение Канн и Netflix, которого не произошло. Вместо этого Содерберг привез свое детище с армадой оскароносных звезд в Венецию.

Всей честной компании награды уже приелись и они решили оторваться в обществе любителя сатиры и черной комедии. Гари Олдман и Антонио Бандерас составили комический дуэт аферистов, владельцев офшорной компании, а Мэрил Стрип перевоплотилась в пожилую вдову. Содерберг же сыграл на поле Майкла Мура («Фаренгейт 9/11») в стиле Адама Маккея («Власть», «Игра на понижение») и доступно рассказал историю офшорного скандала, всколыхнувшего 2015 год.

Эрику Кону из IndieWire сложно понять, куда отправится этот фильм, поскольку он вряд ли будет претендовать на награды: «Стивен Содерберг с восхитительным ироничным тоном исследует сложные системы, управляющие современным обществом. С «Прачечной» эта тенденция достигает грандиозной крайности. Забавный, жгучий взгляд режиссера на скандал с «Панамскими документами» раскрывает кавалькаду глупых объяснений, разрушающих четвертую стену, о подставных компаниях, законах о корпоративном налоге и офшорных счетах».

Ричард Лоусон из Vanity Fair остался не удовлетворен комическим эффектом картины. Он считает, что фильму стоит избавиться от заигрываний со зрителем. Лоусон пишет, что «Прачечная», которая поделена на отдельные новеллы, не выстраивается в общую мозаику: «В фильме нет ощущения кумулятивного импульса, нет ощущения, что кусочек за кусочком сталкивается друг с другом до того, как раскрывается финальная мозаика. Вместо этого «Прачечная» обрезается по плоской линии до конца, а затем появляется Мэрил Стрип, которая отправляет нас домой с последним страстным сообщением об ответственности корпоративного налога».

Из тройки фильмов Netflix на фестивале «Прачечная» – самый непонятный и, наверное, самый веселый. Вряд ли у него были амбиции на что-то высокое (несмотря на участие в основном конкурсе), но тешит, что в наших зрительских карманах теперь на один фильм Содерберга больше.

Фото: Netflix