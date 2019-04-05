🕺🏻 Ла-Ла Ленд в Париже: что известно о звездном мюзикле Netflix

Шоураннером проекта выступил Дэмьен Шазелл, режиссер «Одержимости» и «Ла Ла Ленда».

Сериал расскажет об успешном джазовом пианисте Эллиоте Удо из Нью-Йорка, который переезжает в Париж, чтобы стать совладельцем угасающего джаз-клуба. У него натянутые личные отношения с вокалистом (не уточняется, женщина это или мужчина), его преследуют проблемы, и когда в жизни героя вновь объявится 15-летняя дочь, Эллиоту придется столкнуться со своей слабостью и повзрослеть.

Главную роль исполнит Андре Холланд, который известен по роли доктора Эдвардса в «Больнице Никербокер». Также Холланд играл в оскароносном «Лунном свете» и фильме «Птица высокого полета», который Стивен Содерберг снял на айфон. Кроме Холланда, в касте присутствует Тахар Рахим, исполнивший главную роль в «Пророке» Жака Одиара.

Хоть Шазелл и отвечает за проект в целом, режиссирует он только два первых эпизода из восьми. Сценарий «Эдди» написал Джек Торн, приложивший перо к сериалам «Молокососы», «Отбросы», «Это Англия» и пьесе «Гарри Поттер и Проклятое Дитя».

Какие деньги можно получить в кино, будучи мастером боевых искусств? Почитайте, почему Конору Макгрегору все же стоило задуматься об уходе из спорта.

Фото: Simon Annand, Evening Standard