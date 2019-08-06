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Короткие ужасы и «Запрещенный»: что смотреть на фестивале «Брукiвка»

от Telekritika
От Telekritika 548
Главная Кино Короткие ужасы и «Запрещенный»: что смотреть на фестивале «Брукiвка»

Третий международный кинофестиваль «Брукiвка», который пройдет в Каменце-Подольском с 11 по 15 сентября, объявил программу.

Фестиваль проходит при поддержке Госкино Украины. Как сообщает агентство, в этом году были поданы заявки на участие из 70 стран. С полной программой, которая помимо фильмов включает пресс-конференции и выставки, можно ознакомиться на сайте, а «Телекритика» публикует список кинопоказов, которые пройдут в рамках фестиваля.

В частности, можно будет увидеть документальный фильм «Подъем и падение Коричневого Буффало», посвященный Оскару Зета Акосте – активисту и адвокату, вдохновившему писателя Хантера Томпсона на создание персонажа доктора Гонзо («Страх и отвращение в Лас-Вегасе»), – отечественные хоррор-короткометражки, зарубежные драмы и многое другое.

11 сентября

Кинотеатр «Юность»

16:00 – документальный фильм «Человек с табуретом» (Украина);

18:00 – документальный фильм «Подъем и падение Коричневого Буффало» (США).

Zagata

17:00 – «Банановая кожура» (США);

18:30 – Wasted Hours (США);

20:00 – «Несовершеннолетие» (Италия);

21:30 – «Арктик» (США).

12 сентября

Zagata

17:00 – документальный фильм «Подъем и падение Коричневого Буффало» (США);

18:00 – документальный фильм «Женщины ГУЛАГа» (США);

19:00 – документальный фильм «Баба бабе сказала» (США);

20:00 – документальный фильм «Сообщение в бутылке» (Франция).

Barbershop  11.43

20:00 – лучшие эротические и комедийные фильмы фестиваля.

13 сентября

Городской дом культуры

12:00 – «Тарас. Повернення» (Украина);

14:00 – «13 автобус» (Украина);

16:00 – «Бобот и энергия вселенной» (Украина);

18:00 – короткий метр, международная программа.

Старая крепость

19:30 – короткометражные фильмы, национальная программа;

21:15 – «Бензин» (Германия);

23:00 – короткометражные фильмы ужасов, национальная программа;

01:30 – короткометражные фильмы ужасов, международная программа.

Zagata

17:00 – анимационный короткий метр, международная программа;

17:30 – анимационный короткий метр, национальная программа;

18:30 – короткий метр, международная программа;

20:30 – короткометражные фильмы ужасов, международная программа;

22:30 – короткометражные фильмы ужасов, национальная программа.

Сажотрус

19:00 – фильмы ужасов, национальная программа;

21:00 – фильмы ужасов, международная программа.

14 сентября

Старая крепость

12:00 – документальный фильм «Рушковцы. Путь мастера» (Украина);

14:00 – показ фильмов внеконкурсной программы.

Городской дом культуры:

10:00 – анимационный короткий метр, национальная программа;

11:00 – анимационный короткий метр, международная программа;

13:00 – документальный фильм «Харьковский Холокост» (Украина);

14:00 – короткий метр, II часть национальной программы;

17:00 – «Запрещенный» (Украина);

21:00 – «Східняк» (Украина).

Zagata

17:00 – документальный фильм «Взгляд с инвалидного кресла» (Украина);

18:30 – документальный фильм «Первая сотня» (Украина);

19:30 – документальный фильм «Харьковский Холокост» (Украина);

20:30 – документальный фильм «Человек с табуретом» (Украина).

15 сентября

Городской дом культуры

10:00 – документальный фильм «Взгляд с инвалидного кресла» (Украина);

11:30 – документальный фильм «Первая сотня» (Украина);

12:30 – короткий метр, III часть национальной программы;

16:00 – лучшие короткометражки проекта «Дивись українське. Своє кіно»;

20:30 – документальный фильм «Дорога к городу на камне» (Украина);

21:00 – премьера фильма «Однажды в городе на камне» (Украина).

Zagata

16:00-24:00 – национальная программа короткого метра.

Ранее стало известно, что драма об украинских моряках «U-311: Черкассы» попала в основной конкурс Варшавского международного кинофестиваля, который в этом году пройдет с 11 по 20 октября.

Фото: brukivkafest.com

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