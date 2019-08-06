Короткие ужасы и «Запрещенный»: что смотреть на фестивале «Брукiвка»

Фестиваль проходит при поддержке Госкино Украины. Как сообщает агентство, в этом году были поданы заявки на участие из 70 стран. С полной программой, которая помимо фильмов включает пресс-конференции и выставки, можно ознакомиться на сайте, а «Телекритика» публикует список кинопоказов, которые пройдут в рамках фестиваля.
В частности, можно будет увидеть документальный фильм «Подъем и падение Коричневого Буффало», посвященный Оскару Зета Акосте – активисту и адвокату, вдохновившему писателя Хантера Томпсона на создание персонажа доктора Гонзо («Страх и отвращение в Лас-Вегасе»), – отечественные хоррор-короткометражки, зарубежные драмы и многое другое.
11 сентября
Кинотеатр «Юность»
16:00 – документальный фильм «Человек с табуретом» (Украина);
18:00 – документальный фильм «Подъем и падение Коричневого Буффало» (США).
Zagata
17:00 – «Банановая кожура» (США);
18:30 – Wasted Hours (США);
20:00 – «Несовершеннолетие» (Италия);
21:30 – «Арктик» (США).
12 сентября
Zagata
17:00 – документальный фильм «Подъем и падение Коричневого Буффало» (США);
18:00 – документальный фильм «Женщины ГУЛАГа» (США);
19:00 – документальный фильм «Баба бабе сказала» (США);
20:00 – документальный фильм «Сообщение в бутылке» (Франция).
Barbershop 11.43
20:00 – лучшие эротические и комедийные фильмы фестиваля.
13 сентября
Городской дом культуры
12:00 – «Тарас. Повернення» (Украина);
14:00 – «13 автобус» (Украина);
16:00 – «Бобот и энергия вселенной» (Украина);
18:00 – короткий метр, международная программа.
Старая крепость
19:30 – короткометражные фильмы, национальная программа;
21:15 – «Бензин» (Германия);
23:00 – короткометражные фильмы ужасов, национальная программа;
01:30 – короткометражные фильмы ужасов, международная программа.
Zagata
17:00 – анимационный короткий метр, международная программа;
17:30 – анимационный короткий метр, национальная программа;
18:30 – короткий метр, международная программа;
20:30 – короткометражные фильмы ужасов, международная программа;
22:30 – короткометражные фильмы ужасов, национальная программа.
Сажотрус
19:00 – фильмы ужасов, национальная программа;
21:00 – фильмы ужасов, международная программа.
14 сентября
Старая крепость
12:00 – документальный фильм «Рушковцы. Путь мастера» (Украина);
14:00 – показ фильмов внеконкурсной программы.
Городской дом культуры:
10:00 – анимационный короткий метр, национальная программа;
11:00 – анимационный короткий метр, международная программа;
13:00 – документальный фильм «Харьковский Холокост» (Украина);
14:00 – короткий метр, II часть национальной программы;
17:00 – «Запрещенный» (Украина);
21:00 – «Східняк» (Украина).
Zagata
17:00 – документальный фильм «Взгляд с инвалидного кресла» (Украина);
18:30 – документальный фильм «Первая сотня» (Украина);
19:30 – документальный фильм «Харьковский Холокост» (Украина);
20:30 – документальный фильм «Человек с табуретом» (Украина).
15 сентября
Городской дом культуры
10:00 – документальный фильм «Взгляд с инвалидного кресла» (Украина);
11:30 – документальный фильм «Первая сотня» (Украина);
12:30 – короткий метр, III часть национальной программы;
16:00 – лучшие короткометражки проекта «Дивись українське. Своє кіно»;
20:30 – документальный фильм «Дорога к городу на камне» (Украина);
21:00 – премьера фильма «Однажды в городе на камне» (Украина).
Zagata
16:00-24:00 – национальная программа короткого метра.
Ранее стало известно, что драма об украинских моряках «U-311: Черкассы» попала в основной конкурс Варшавского международного кинофестиваля, который в этом году пройдет с 11 по 20 октября.
Фото: brukivkafest.com